El embajador de Israel en la ONU ataca a España por Eurovisión: "Buscan difundir el odio a nivel global"

El embajador israelí en la ONU, Donny Dannon, atacó a España por la posición contraria que RTVE tiene sobre la presencia de su país en el certamen por el genocidio de Gaza y el incumplimiento reiterado de las normas del concurso. “Hay que recordarle a España que Eurovisión es una celebración de la cultura, la música y la unidad. Ya no es una plataforma para difundir agendas extremistas”, comenzó diciendo Dannon en su tuit publicado en su cuenta de X, recordando con cierto grado de arrogancia que TVE lleva 56 años sin ganar el festival.