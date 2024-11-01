edición general
6 meneos
10 clics
El embajador de Israel en la ONU ataca a España por Eurovisión: "Buscan difundir el odio a nivel global"

El embajador de Israel en la ONU ataca a España por Eurovisión: "Buscan difundir el odio a nivel global"

El embajador israelí en la ONU, Donny Dannon, atacó a España por la posición contraria que RTVE tiene sobre la presencia de su país en el certamen por el genocidio de Gaza y el incumplimiento reiterado de las normas del concurso. “Hay que recordarle a España que Eurovisión es una celebración de la cultura, la música y la unidad. Ya no es una plataforma para difundir agendas extremistas”, comenzó diciendo Dannon en su tuit publicado en su cuenta de X, recordando con cierto grado de arrogancia que TVE lleva 56 años sin ganar el festival.

| etiquetas: embajador , israel , onu , eurovisión , odio , nivel global , donny dannon
5 1 0 K 75 actualidad
8 comentarios
5 1 0 K 75 actualidad
Noeschachi #2 Noeschachi
Cuando el respeto a los derechos humanos es extremista toca mirárselo
4 K 56
Olepoint #6 Olepoint
#2 ¡¡ pero qué tipo de gente somos que no los dejamos tranquilos cometer un genocidio !!! :troll:
1 K 21
mmlv #4 mmlv
Difundir odio a Israel ya lo hace el propio estado sionista con sus crímenes, sus masacres, sus amenazas, sus bravuconadas y su diplomacia matonil
1 K 32
camvalf #1 camvalf
Pues hora de salir de ese casposo programa.
1 K 28
#5 Barriales
Ese hijo de puta no es ni semita.
1 K 21
XtrMnIO #8 XtrMnIO
Hablaron las alimañas que odian a todo el que no es como ellos.
0 K 12
#3 Sacapuntas
El sionismo otra vez llorando. Y cuidado, sin que haya sanciones serias, que ni están ni se esperan.
0 K 10
Derko_89 #7 Derko_89
El Estado de Israel es una anomalía histórica, un enjendro colonial, un estado genocida que debería desaparecer, y todos los criminales de guerra, desde Netanyahu hasta el último colono barbudo que amenaza a civiles palestinos con un rifle semiautomático, juzgados en tribunales internacionales.
0 K 10

menéame