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El embajador de EEUU en Israel ve en el bloqueo al patriarca católico de Jerusalén un "lamentable abuso de poder"

El embajador de EEUU en Israel ve en el bloqueo al patriarca católico de Jerusalén un "lamentable abuso de poder"

Mike Huckabee rompe con su tradicional respaldo al Gobierno israelí.

| etiquetas: embajador , eeuu , israel , patriarca , abuso de poder
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6 comentarios
21 5 0 K 218 actualidad
jm22381 #1 jm22381
Los niños bombardeados sin embargo no se lo parecieron ¬¬
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#2 omega7767
#1 ni el genocidio brutal
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#4 candonga1 *
Este no traga con la excusa de la falta de refugio?
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HeilHynkel #3 HeilHynkel
¿Católico u ortodoxo? Me pierdo yo con las sectas.

www.meneame.net/story/policia-israeli-impide-patriarca-latino-jerusale
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#5 dsj
#3 católico
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JackNorte #6 JackNorte
Este tipo es un sionista cristiano hasta que han ido a por el estaba aplaudiendo con las orejas.
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menéame