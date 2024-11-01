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El embajador de EEUU en Israel ve en el bloqueo al patriarca católico de Jerusalén un "lamentable abuso de poder"
Mike Huckabee rompe con su tradicional respaldo al Gobierno israelí.
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#1
jm22381
Los niños bombardeados sin embargo no se lo parecieron
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#2
omega7767
#1
ni el genocidio brutal
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#4
candonga1
*
Este no traga con la excusa de la falta de refugio?
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#3
HeilHynkel
¿Católico u ortodoxo? Me pierdo yo con las sectas.
www.meneame.net/story/policia-israeli-impide-patriarca-latino-jerusale
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#5
dsj
#3
católico
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#6
JackNorte
Este tipo es un sionista cristiano hasta que han ido a por el estaba aplaudiendo con las orejas.
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