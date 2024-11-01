edición general
Elon Musk tuvo una “cena encantadora” con Trump y Melania horas después de la captura de Maduro

El hombre más rico del mundo se reconcilia con el presidente de Estados Unidos y se compromete a ayudar a financiar la campaña electoral. “Estados Unidos está frito si gana la izquierda radical”, escribió en otra publicación de X. “Abrirán las compuertas a la inmigración ilegal y al fraude. Ya no será Estados Unidos”.

11 comentarios
Antipalancas21
Ese payaso multimillonario, es igual que Trump, un día dice una cosa y al siguiente se desdice.
6
Furiano.46
#1 depende de si ese día se ha tomado el litio o se le ha pasado :troll:
0
Suleiman
Y lo dice un inmigrante....
1
BRRZ
#6 en un país fundado por inmigrantes, que se ha desarrollado gracias a los inmigrantes.
0
Connect
Esos señores con trajes de 10.000 dolares, cenas de 1.000 el plato, grandes mansiones, empresas y un dineral en bolsa, son los que van a hacer que los venezolanos de a pie salgan de la pobreza... Vamos una pinta de socialistas que tiran para atrás! {0x1f602}
1
Sinfonico
El hombre más rico del mundo se reconcilia Esto es falso, nunca dejaron de ser amigos, sólo interpretaron un papel de enemigos porque las ventas de Tesla habían caído una burrada. Ahora parece que Adolf Elon vuelve al ataque con más mierda
0
pip
Yo pienso que cuando tienes dinero virtualmente infinito debes de empezar a aburrirte mucho y a necesitar emociones fuertes, tipo guerras mundiales, colonizar otros planetas y cosas así.

Como tu dinero es infinito pero tu tiempo de vida no, gastar un día de vida en cosas mundanas como ir en un yate o jugar al golf debe de parecerte una pérdida de tiempo.
0
eltxoa
Ya son amigos otra vez!?
0
ctrlaltsupr1
¿Qué “campaña electoral”?
0
guillersk
#2 la que tengo aquí colgada :troll:


Vale, supongo que alguna de algún estado usa o las midterm
0
Verdaderofalso
#2 las midterms o si lo consiguen, el tercer mandato del que habla Bannon y compañía, supongo
0

