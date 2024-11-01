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Elon Musk nos engañó: dijo que no traería este coche desde China y ha sido cazado en territorio occidental

Elon Musk nos engañó: dijo que no traería este coche desde China y ha sido cazado en territorio occidental

La firma de coches eléctricos aseguró que su Tesla Model Y L solo se vería en territorio chino, pero un dron lo ha pillado en Texas.

| etiquetas: musk , china , miente , tesla , texas , importación
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3 comentarios
5 2 0 K 69 actualidad
Arkhan #1 Arkhan
Es un empresario, su única verdad es el dinero.

A estas alturas hay que ser un poco tonto para creerse cualquier trola de las que te cuente cualquier empresa.

Lo único cierto es que quieren el dinero de nuestro trabajo.
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#3 Grahml
"Elon Musk nos engañó"

El problema no es que Musk engañe.

El problema son los que le creen.
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powernergia #2 powernergia
Noticia chorra, la empresa ha cambiado de opinión por lo que sea, engañar sería prometer traerlo y no hacerlo, esto es lo contrario,.
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menéame