Elon Musk: “Dubái y los Emiratos Árabes Unidos son más seguros y están mejor gobernados que muchas partes de Europa”

El fundador de Telegram, Durov, explicó que “Tuve que irme de Dubái a Europa hace una semana, me estoy perdiendo los fuegos artificiales gratuitos de Irán y me estoy exponiendo a un mayor riesgo. Dadas las tasas de criminalidad de Europa, Dubái es estadísticamente más seguro incluso con misiles en vuelo. ¡Qué ganas de volver!”. Elon Musk intervino en la conversación apoyando a Durov: "Ningún país es perfecto, pero Dubái y los Emiratos Árabes Unidos en general son objetivamente más seguros y están mejor gobernados que muchas partes de Europa”

| etiquetas: musk , durov , criminalidad , gobierno , dubái , emiratos arabes , europa
20 comentarios
Comentarios destacados:        
Kantinero #2 Kantinero
Yo ya les estaría nombrando personas non grata en Europa.

Europa tiene que dar un golpe de autoridad de una puta vez
#7 Toponotomalasuerte
#2 Cuenta con ello. Pero hoy no ... Mañana.
#9 eipoc *
#2 lo que tenéis que hacer es despertar vosotros de una vez, que lleváis mucho tiempo con los ojos cerrados. Europa la dirige su burguesía y sus intereses no son los tuyos, a ver si os enteráis de una vez.

La mierda que esconden sus dirigentes hace que si no se someten a EEUU les tumban el sistema y su economía, perdiendo el poder. A un burgués qué coño le importa si tú vas a morir al frente si al final de la guerra mantiene sus privilegios, en cambio si se revela pierde todo.

Siempre ha sido una lucha de clases y lo seguirá siendo hasta que no gane la revolución proletaria.
Kantinero #13 Kantinero
#9 No es incompatible con dar un golpe de autoridad, precisamente no han llegado a burgueses siendo sumisos
#15 eipoc
#13 la burguesía se mueve por poder y sometimiento y Europa no está en la cima de la pirámide. Está arriba pero siempre bajo la bota yanki-sionista.
Supercinexin #14 Supercinexin
#2 Europa lo que tiene que hacer es irse a la mierda. Olvida Europa, no hay caso. Ni mires las declaraciones de los "líderes" europedos.
YoSoyTuPadre #6 YoSoyTuPadre *
Dubai es una dictadura-monarquía islamista que sigue teniendo la homosexualidad penada con la muerte entre otras lindezas muy "libertarias", y el anormal del Telegram pudiendo vivir en cualquier país del mundo decide irse vivir allí y acusar a los españoles y en general a los europeos que ojo que nos estamos convirtiendo en una dictadura cuando él mismo vive en una y de las duras más duras en cuanto a libertades individuales (eso sí, más blandas en libertad económica), y muchos aplaudiéndole las gracias :shit:

El chiste se cuenta sólo
Arkhan #19 Arkhan
#6 El chiste se cuenta solo porque será, como todo ese tipo de sociedades, muy estrecho para la clase trabajadora y muy laxa para las élites. Es decir, dada su posición es incapaz de ver lo que está pasando de verdad en la sociedad fuera de su burbuja de dinero.

Si gente como este, o Musk, ve la voluntad europea de crear más igualdad y defensa de la clase trabajadora como señales de inicio de dictaduras es que lo estamos haciendo bien.
ipanies #1 ipanies
El tonto que faltaba en la historia está...
StuartMcNight #5 StuartMcNight
Si que son mas seguros. Eso es una obviedad. Una obviedad.... siempre que seas Emirati (o arabe rico) o un blanquito en alguna posicion cualificada.

Como seas un Bangladeshi o Nepali de esos que estan construyendo cosas a 50 grados y viven hacinados en casuchas. O una filipina de esas que son azotadas por los amos de la casa a la que sirve. Alguien que se ve obligado por el sistema "Kafala" a servir y no quejarse de los atropellos de sus "jefes" (incluidas agresiones y abusos). Como seas alguna chica jovencita del este de Europa o sudamerica de esas que ivnitan a fiestas y terminan desmembradas en una carretera... entonces ya no tanto.

Pero claro, esos no salen en las estadisticas.
Supercinexin #17 Supercinexin
#5 Qué coño van a ser seguros esas petromonarquías, si sus ejércitos son un puto chiste subcontratado a EEUU. Su minúscula población nativa son pijos de mierda que se dedican a gastar dinero y a invertir en cualquier cosa, incapaces de nada más y acostumbrados desde hace generaciones a la vida de rascarse los huevos y arreglarlo todo poniendo fardos de dólares encima de la mesa. Cuando entran en guerra como por ejemplo contra Yemén tienen que contratar a levas enteras de mercenarios colombianos y demás mierdas porque su ejército es prácticamente inexistente.

El día que caiga USA esas monarquías duran nada y menos.
Rogue #11 Rogue
Por las venas de un fascista enfermo solo corren bulos. Se retroalimentan de ello.
Robus #12 Robus
Creo que mi ficus está a la par en lo que a formación y conocimientos respecto a Elon Musk... y en empatía le supera seguro.
Metabarón #10 Metabarón
Tiene que mirarse lo de la lombriz esa parasitaria del cerebro como su compa Kennedy Jr., que lo mismo se pega.
#8 Raskin
La keta mata Elon
ElenaCoures1 #4 ElenaCoures1
Pues a mi me parece que la práctica totalidad de los ciudadanos de Europa tiene más formación educativa y conocimientos de geografía y política que Elon Musk
#16 Suleiman
Normal, están más por la dictaduras y no pagar impuestos.
manbobi #3 manbobi
Salvo que seas un trabajador esclavo asiático de la construcción.
Arkhan #18 Arkhan
"Una cosa es ser imbécil y otra alardear de ello"

Creo que vamos a estar unos cuántos meses citando a Anabel Alonso de forma recurrente. Quizás esa oración sea el resumen del 2026.
Herrerii #20 Herrerii
¿Ya solo le da bola al fascista de Elon Musk el marca? :-D
