Elon Musk: “Dubái y los Emiratos Árabes Unidos son más seguros y están mejor gobernados que muchas partes de Europa”

El fundador de Telegram, Durov, explicó que “Tuve que irme de Dubái a Europa hace una semana, me estoy perdiendo los fuegos artificiales gratuitos de Irán y me estoy exponiendo a un mayor riesgo. Dadas las tasas de criminalidad de Europa, Dubái es estadísticamente más seguro incluso con misiles en vuelo. ¡Qué ganas de volver!”. Elon Musk intervino en la conversación apoyando a Durov: "Ningún país es perfecto, pero Dubái y los Emiratos Árabes Unidos en general son objetivamente más seguros y están mejor gobernados que muchas partes de Europa”
Europa tiene que dar un golpe de autoridad de una puta vez
La mierda que esconden sus dirigentes hace que si no se someten a EEUU les tumban el sistema y su economía, perdiendo el poder. A un burgués qué coño le importa si tú vas a morir al frente si al final de la guerra mantiene sus privilegios, en cambio si se revela pierde todo.
Siempre ha sido una lucha de clases y lo seguirá siendo hasta que no gane la revolución proletaria.
El chiste se cuenta sólo
Si gente como este, o Musk, ve la voluntad europea de crear más igualdad y defensa de la clase trabajadora como señales de inicio de dictaduras es que lo estamos haciendo bien.
Como seas un Bangladeshi o Nepali de esos que estan construyendo cosas a 50 grados y viven hacinados en casuchas. O una filipina de esas que son azotadas por los amos de la casa a la que sirve. Alguien que se ve obligado por el sistema "Kafala" a servir y no quejarse de los atropellos de sus "jefes" (incluidas agresiones y abusos). Como seas alguna chica jovencita del este de Europa o sudamerica de esas que ivnitan a fiestas y terminan desmembradas en una carretera... entonces ya no tanto.
Pero claro, esos no salen en las estadisticas.
El día que caiga USA esas monarquías duran nada y menos.
trabajadoresclavo asiático de la construcción.
Creo que vamos a estar unos cuántos meses citando a Anabel Alonso de forma recurrente. Quizás esa oración sea el resumen del 2026.