Elon Musk: “Dubái y los Emiratos Árabes Unidos son más seguros y están mejor gobernados que muchas partes de Europa”

El fundador de Telegram, Durov, explicó que “Tuve que irme de Dubái a Europa hace una semana, me estoy perdiendo los fuegos artificiales gratuitos de Irán y me estoy exponiendo a un mayor riesgo. Dadas las tasas de criminalidad de Europa, Dubái es estadísticamente más seguro incluso con misiles en vuelo. ¡Qué ganas de volver!”. Elon Musk intervino en la conversación apoyando a Durov: "Ningún país es perfecto, pero Dubái y los Emiratos Árabes Unidos en general son objetivamente más seguros y están mejor gobernados que muchas partes de Europa”