Elon Musk califica al Reino Unido de “fascista” y aumenta la polémica sobre las imágenes de la IA Grok

Elon Musk acusó al gobierno del Reino Unido de ser “fascista” después de que intensificara sus amenazas de bloquear X por las imágenes sexualizadas de mujeres y niños producidas por su herramienta de inteligencia artificial Grok. En respuesta a un gráfico que afirmaba que el Reino Unido era el país del mundo con más detenciones por comentarios en las redes sociales, Musk publicó: “¿Por qué es tan fascista el gobierno del Reino Unido?”. Musk dijo que el RU quería suprimir la libertad de expresión y se refirió al país como una “isla prisión”.

7 comentarios
#1 kaos_subversivo
Ya le gustaría a el
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#1 por eso apoya a Tommy Robinson
frankiegth #4 frankiegth *
#0. Relacionada :
'...Indonesia bloquea IA de Elon Musk por crear imágenes para adultos falsas...'
www.meneame.net/story/indonesia-bloquea-ia-elon-musk-crear-imagenes-ad

Al gobierno de Reino Unido no debería temblarle el pulso con este tema.

'...Las principales alternativas a X, antiguo Twitter: así funcionan Threads, Bluesky y Mastodon...'
elpais.com/tecnologia/2024-11-15/las-principales-alternativas-a-x-anti
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Hombre, algo de razón sobre los pérfidos no le falta. Aunque no por lo que dice Meloncito.
Arzak_ #7 Arzak_
Habló la tacones 8-D
Spirito #6 Spirito
El bueno de Elon atacando a los piratas de siempre.

La cosa promete y da para serie. :popcorn:
taSanás #3 taSanás
Éste se ha apuntado también al Todo Facha? joder las vueltas que da la vida
menéame