Elon Musk califica al Reino Unido de “fascista” y aumenta la polémica sobre las imágenes de la IA Grok

Elon Musk acusó al gobierno del Reino Unido de ser “fascista” después de que intensificara sus amenazas de bloquear X por las imágenes sexualizadas de mujeres y niños producidas por su herramienta de inteligencia artificial Grok. En respuesta a un gráfico que afirmaba que el Reino Unido era el país del mundo con más detenciones por comentarios en las redes sociales, Musk publicó: “¿Por qué es tan fascista el gobierno del Reino Unido?”. Musk dijo que el RU quería suprimir la libertad de expresión y se refirió al país como una “isla prisión”.