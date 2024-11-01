·
7
meneos
14
clics
Indonesia bloquea IA de Elon Musk por crear imágenes para adultos falsas
La herramienta se ha popularizado por generar imágenes sugestivas de personas con poca ropa
#1
Spirito
Para algo bueno que tiene esa IA (salvo menores)
0
K
9
#2
Eukherio
*
#1
Al final Musk está jugando al contenido ilegal para promocionar su IA. Quieras que no promociona ese tipo de comportamientos cuando vendes que aunque tu IA no sea tan potente puedes hacer montajes de famosos, contenido sexual y desnudar a gente.
1
K
20
#3
Spirito
*
#2
Sí. Eso me parece a mí también.
Quitando lo de los niños, que es inaceptable, igual hace que el desnudo entre adultos en el futuro no sea tan pecaminoso, tan religioso, tan raro públicamente... y se vuelva más normal, más social, más humano... sin tanto negocio, tabú ni trabas.
¿Sería bueno o malo ello?
Sé que es una pregunta espinosa, polémica y también profundamente filosófica si se quiere. Al menos reflexiva.
Yo no sé ahora posicionarme.
0
K
9
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
