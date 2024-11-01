edición general
Elche dispara la reconversión de bajos comerciales en viviendas: el cambio de uso crece un 130% en solo dos años

La transformación de estos locales en hogares se consolida como un motor clave para el urbanismo ilicitano, aportando 173 nuevas casas al mercado durante el pasado ejercicio

Tkachenko #2 Tkachenko
A qué no sabéis quién manda en Elx???
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
El turismo arrasandolo todo pero te dirán "socialismo"

A ver que pasa en breve cuando la IA empiece a quitar puestos de trabajo, el cambio climatico, los robots

La explosion de la burbuja será peor que la de 2008
Arkhan #3 Arkhan
#1 De socialismo nada, la comunidad autónoma es pepera y el ayuntamiento también.

Esto no es más que el turismo una vez se ha apropiado de las casas tiene que apropiarse de los locales comerciales que deben dar servicio a la ciudadanía para también hacerlos viviendas vacacionales.
Doisneau #4 Doisneau *
Este mismo fenomeno se esta viendo muchisimo por Malaga tambien. Cuando la especulacion y la codicia de los tenedores esta tan desbocada que la economia real se hunde en favor del rentismo, es hora de replantearse una intervencion dura por parte del estado.

Y esto ya no es una cuestion de liberalismo vs keynesianismo, izquierda vs derecha, o el Madrid-Barça de turno, es que hay que producir y agregar valor en cualquier sector. Hay que ser muy corto de miras para no hacer algo cuando empiezan a pasar estas cosas, y hay años de margen. Incluso Adam Smith supo ver esto hace trescientos años.
