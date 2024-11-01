Elche dispara la reconversión de bajos comerciales en viviendas: el cambio de uso crece un 130% en solo dos años

·
#2
Tkachenko
A qué no sabéis quién manda en Elx???
0
K
20
#1
NPCMeneaMePersigue
El turismo arrasandolo todo pero te dirán "socialismo"
A ver que pasa en breve cuando la IA empiece a quitar puestos de trabajo, el cambio climatico, los robots
La explosion de la burbuja será peor que la de 2008
0
K
20
#3
Arkhan
#1
De socialismo nada, la comunidad autónoma es pepera y el ayuntamiento también.
Esto no es más que el turismo una vez se ha apropiado de las casas tiene que apropiarse de los locales comerciales que deben dar servicio a la ciudadanía para también hacerlos viviendas vacacionales.
0
K
11
#4
Doisneau
*
Este mismo fenomeno se esta viendo muchisimo por Malaga tambien. Cuando la especulacion y la codicia de los tenedores esta tan desbocada que la economia real se hunde en favor del rentismo, es hora de replantearse una intervencion dura por parte del estado.
Y esto ya no es una cuestion de liberalismo vs keynesianismo, izquierda vs derecha, o el Madrid-Barça de turno, es que hay que producir y agregar valor en cualquier sector. Hay que ser muy corto de miras para no hacer algo cuando empiezan a pasar estas cosas, y hay años de margen. Incluso Adam Smith supo ver esto hace trescientos años.
0
K
12
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
