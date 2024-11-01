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El Ejército de Israel anuncia nueva oleada de bombardeos contra “el corazón de Teherán” tras mensaje de Trump sobre conversaciones

El Ejército de Israel anuncia nueva oleada de bombardeos contra “el corazón de Teherán” tras mensaje de Trump sobre conversaciones

El anuncio fue publicado apenas una hora después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que había ordenado a su Departamento de Guerra posponer durante cinco días los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes. En Israel, 15 personas han muerto por misiles iraníes y cuatro mujeres más en Cisjordania ocupada, mientras que en Irán, solo en la primera semana de ofensiva más de 1.200 perdieron la vida, la última cifra oficial dada por las autoridades.

| etiquetas: israel , trump , irán , teherán , guerra , ataques
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14 comentarios
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Comentarios destacados:      
Noeschachi #1 Noeschachi
Cuanto peor mejor para todos y cuanto peor para todos mejor, mejor para mí el suyo beneficio político
- Bibi Mileikowsky
10 K 132
hexion #4 hexion
No es la primera vez que lo hacen (escalar los ataques cuando hay señales que que EEUU quiere desescalar), ni será la última.
7 K 97
Mikhail #9 Mikhail
#4 Pero lo hacen sin maldad porque sufrieron mucho con los nazis alemanes en los años 40. :wall:
3 K 33
#7 omega7767 *
la pasividad europea da un ascazo

son responsables directos o/e indirectos del fascismo eeuu/israel
5 K 73
#2 concentrado
Para que quede claro quien lleva las riendas en este conflicto
2 K 43
xabih #3 xabih
Les han dado TACO por liebre.
3 K 42
Don_Pixote #6 Don_Pixote
¿A Bibi tambien lo rechazaron de la academia de artes en su juventud o que le pasa?
3 K 41
Noeschachi #10 Noeschachi
#6 Peor aún, se sacó un grado en arquitectura
0 K 12
alehopio #13 alehopio
Cada vez que hablan de tregua o negociaciones, es para atacar con más saña.

Los medios de comunicación en el terreno ya informan de ataques sin precedentes sobre la infraestructura civil

www.meneame.net/story/ataques-sin-precedentes-hoy-israel-estados-unido
1 K 30
Gry #11 Gry
Si se quedan sin Irán para distraer les costará más quedarse con Cisjordania, el Líbano y Siria. :-P
1 K 28
rafaLin #14 rafaLin
#11 Na, después de Irán va Cuba, y después Turquía, y después algo se inventarán... hay circo para rato.
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jm22381 #8 jm22381
Para sabotear cualquier opción de paz.
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Javi_Pina #5 Javi_Pina
El corazón se refiere a infraestructura energetica verdad? :-/
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Un_señor_de_Cuenca #12 Un_señor_de_Cuenca
#5 Yo diría que siempre tiene que escaparse algún misil y caer en una guardería o un mercado.
1 K 23

menéame