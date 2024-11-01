El Ejército de Israel anuncia nueva oleada de bombardeos contra “el corazón de Teherán” tras mensaje de Trump sobre conversaciones

El anuncio fue publicado apenas una hora después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que había ordenado a su Departamento de Guerra posponer durante cinco días los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes. En Israel, 15 personas han muerto por misiles iraníes y cuatro mujeres más en Cisjordania ocupada, mientras que en Irán, solo en la primera semana de ofensiva más de 1.200 perdieron la vida, la última cifra oficial dada por las autoridades.