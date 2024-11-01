·
El ejército de EEUU utilizó Claude en su asalto a Venezuela [INGLÉS]
El ejército de EEUU utilizó Claude en su asalto a Venezuela
etiquetas
:
inteligencia artificial
,
venezuela
,
guerra
6 comentarios
#1
platypu
Pensaba que Van Damme estaba retirado
2
K
32
#4
EvilPreacher
#1
Eso decía él, pero vino su antiguo general a reclutarle y pronto le convenció de aceptar una última misión.
1
K
17
#6
Toponotomalasuerte
#1
pero ese no estaba en la legión francesa? O es el que se fugó de los Rangers para darse de galletas en Joncón?
0
K
10
#2
Rixx
Yo creo que utilizo Delcy
1
K
24
#3
woody_alien
El ejército de EEUU utilizó Claude en su asalto a Venezuela.
0
K
12
#5
sorrillo
Skynet es inevitable.
0
K
10
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
