El ejército belga captura un petrolero de la flota rusa en la sombra

La operación se denominó Blue Intruder. Según Francken, la misión fue llevada a cabo por “un equipo de soldados extremadamente valientes”. La operación se llevó a cabo con la ayuda de las fuerzas armadas francesas, afirmó Francken.

salteado3 #1 salteado3 *
Está de moda la piratería y las declaraciones al estilo Trump.
11 K 133
platypu #4 platypu
#1 Pero no llores
7 K -4
salteado3 #5 salteado3 *
#4 lo siento, te tengo en ignore, supongo que por buenas razones.  media
1 K 23
platypu #6 platypu
#5 repito, deja de llorar
3 K -7
tul #9 tul
#5 bien hecho, es uno de esos clones que solo entra a contar mentiras
1 K 24
#12 luckyy
#9 Será alcama, que ya no se le ve por aquí
0 K 11
Oestrimnio #7 Oestrimnio
Para los belgas asaltar de noche a un muy parsimonioso buque civil requiere de "soldados extremadamente valientes" y, por si acaso, la ayudita de Francia.
xD

Por dios!! ¡Qué colmen de medallas y honores a estos valientes!
:troll:
4 K 62
ur_quan_master #10 ur_quan_master
#7 valientes HDP como se dice por aquí
0 K 11
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Cuando lo hagan con Europa ya no hará tanta gracia. Han abierto una puerta de la que todos nos vamos a lamentar.
2 K 35
Torrezzno #3 Torrezzno
Como lo vieron?
0 K 19
#11 Onaj
Una pequeñita victoria y una chiquitita alegría en un día de mierda donde han sido asesinados tantos inocentes.
0 K 12
#13 luckyy
Está tan bien nuestra amistad con EEUU que estos HDP neoliberales europeos siguen ahondando en la soledad de Europa.
0 K 11
DDJ #8 DDJ
Lo lunes al sol
0 K 10
suppiluliuma #14 suppiluliuma
Zazis de MNM: ¡Bien hecho, Irán! ¡Corta el estrecho de Hormuz! ¡Que se jodan los yanquis y sus aliados sionistas! ¡Duro con ellos! ¡El mundo debe sufrir por su inacción!
También Zazis de MNM: ¡¡¡NOOOOOOOOOOOOOO!!! ¡¡¡NO SE PUEDE TOCAR A LOS PETROLEROS RUSOS!!! ¡¡¡ES PIRATERÍA!!! ¡¡¡EL CRIMEN MÁS ATROZ DE LA HISTORIA!!! ¿¿¿ES QUE NADIE PIENSA EN LOS NIÑOS???
0 K 8

