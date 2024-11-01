El ejército belga captura un petrolero de la flota rusa en la sombra

La operación se denominó Blue Intruder. Según Francken, la misión fue llevada a cabo por “un equipo de soldados extremadamente valientes”. La operación se llevó a cabo con la ayuda de las fuerzas armadas francesas, afirmó Francken.
Por dios!! ¡Qué colmen de medallas y honores a estos valientes!
También Zazis de MNM: ¡¡¡NOOOOOOOOOOOOOO!!! ¡¡¡NO SE PUEDE TOCAR A LOS PETROLEROS RUSOS!!! ¡¡¡ES PIRATERÍA!!! ¡¡¡EL CRIMEN MÁS ATROZ DE LA HISTORIA!!! ¿¿¿ES QUE NADIE PIENSA EN LOS NIÑOS???