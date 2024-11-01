Ejea de los Caballeros acoge la mayor exposición de TENTE de España: más de 200.000 piezas

El Museo Aquagraria acoge hasta el 16 de enero la Exposición Nacional de TENTE, la muestra más grande realizada hasta ahora en España dedicada al legendario juego de construcción que marcó a varias generaciones. Una cita única para quienes disfrutan del diseño, las maquetas y la cultura creativa que rodea a este icónico juego. Con 18 dioramas originales y más de 200.000 piezas, la muestra reúne creaciones inéditas aportadas por aficionados de toda España.