más visitadas
12102
clics
Kim Dotcom: Palantir ha sido hackeado
10456
clics
Trump lanza una amenaza sobre las midterms en Truth Social
5729
clics
Mapa topológico del mundo: al margen de consideraciones geométricas
6180
clics
Las familias rotas de 'El Juego de tu Vida', las demandas de divorcio y custodia provocadas por las confesiones pagadas del programa
5098
clics
Hace meses Mallorca empezó a multar a conductores en su ZBE. Ahora tiene un problema con los turistas alemanes
más votadas
653
El escándalo de las VPO salpica a las élites de Alicante y al PP: familias adineradas y sueldos de 70.000 euros se adjudicaron pisos protegidos
314
Irlanda anuncia una renta básica permanente para los artistas
347
Ryanair negó a una empleada el permiso para cuidar a sus hijas el día que cerraron los colegios por el temporal: “Elegiste trabajar en esto”
249
Abogados Cristianos solicita que se obligue a Noelia a someterse a tratamiento psiquiátrico antes de recibir la eutanasia
427
El Museo Británico elimina la palabra «Palestina» de sus exposiciones tras la presión ejercida por abogados proisraelíes [ENG]
EH Bildu apoya la unidad de acción política ante la extrema derecha, pero no electoral
Respecto a la alianza de la izquierda que se presentará el 21 de febrero en Madrid, el diputado Oskar Matute considera necesario que haya "una izquierda a la izquierda del PSOE"
eh bildu
izquierda
confluencia
25 comentarios
#6
Javi_Pina
Una unidad para qué si no es para ir a elecciones juntos y sumar votos. Para ir juntos de la mano? Para darse abrazos y palmaditas? Par a salir de copas y comer juntos?
#12
kukusu
#6
#5
#21
Veelicus
#6
En Euskadi Podemos y Sumar son residuales, si de verdad quieren ayudar a parar a VOX lo que tienen que hacer es no presentarse y pedir el voto para BIldu.
#24
Javi_Pina
#21
entonces es mejor que no se presente ninguno de ellos y pidan el voto por el PSOE que tenía más votos en las últimas elecciones generales
#25
Veelicus
#24
claro, el PSOE de izquierdas... seguramente en algun libro de ciencia ficcion.
#10
ehizabai
la ignorancia se cura leyendo. Ningún fuero fue concedido. Y si el rey no juraba, se le negaba el título, mientras en Castilla el rey hacia y deshacia a su gusto.
Al iletrado de
#_8
#1
Ratoncolorao
Estos se piensan que lo de PPVOX gobernando va a ser lo de siempre y cuando se den cuenta, será tarde.
#2
ehizabai
*
#1
Estos conocen mejor que nadie la persecución política ejercida desde el gobierno, prensa y las fuerzas armadas. Te recuerdo que el grupo dirigente pasó 6 años en la cárcel para que su juicio fuera declarado nulo...
Las tonterías que hay que leer porque la izquierda española está desnortada, se ha dedicado a inmolarse los últimos y ahora se quieren agarrar al afán de protagonismo de Rufián para seguir poder existiendo.
Cuéntanos más sobre lo que va a ser que gobierne el PPVox a los que durante 10 años no pudimos votar, o hemos tenido juicios por ser apoderados de partidos políticos en elecciones.
#5
ipanies
#1
No, estos vienen de una tierra donde la extrema derecha no tiene implantación efectiva y ni ellos necesitan a la "izquierda" española ni la izquierda española está segura de que Bildu sumaría más que restaría...
Para mí personalmente es una pena, como político, Matute es de lo mejor que hay a día de hoy en el parlamento, a años luz de Rufián en dialéctica, elegancia y saber estar.
#13
Cehona
#5
Que no tengan implatacion local y autonómica la ultraderecha, no significa que un hipotético gobierno nacional, no les afecte la motosierra.
#19
Ratoncolorao
#5
eso decían en Cataluña y ya verás tú el subidón de Alianza Catalana
#11
Alakrán_
#1
A partidos como bildu o ERC, implicarse en una coalición nacional puede restarles más que sumarle.
Primero parte de su voto es independentista, que no creo que vieran con buenos ojos sumarse a una coalición "española", y segundo ellos concentran el voto en ciertas provincias.
Una gran coalición nacional de izquierda necesita de actores nacionales, esos que están a cuchillada limpia y para resultar realmente efectiva por las consecuencias de la ley electoral, al que debe incluir es al PSOE, le pese a quien le pese.
#17
obmultimedia
#1
Que Abascal le pondra como condicion a Feijóo para gobernar ser el presidente del gobierno ni cotiza.
#20
Veelicus
#1
En Euskadi lo que tendrian que hacer Podemos y Sumar es no presentarse en las generales y pedir el voto para Bildu. Si es que de verdad les importa parar a la extrema derecha, porque de esta manera Bildu sacaria la mayor porcion de escaños posibles y no creo que alguien dude en que Bildu en el parlmento español a al PPVOX no le daria ni agua.
La pelota esta en el tejado de Podemos y Sumar en cuanto al Pais Vasco y Navarra se refiere.
#4
Pitchford
Dadas las circunstancias, creo que en las próximas generales sería positiva una buena colección en toda España de partidos provinciales o comunitarios, de izquierdas o de derechas, que defiendan su tierra, de tal forma que se acabe con la ventaja negociadora de los escasos partidos territoriales actuales, cuyos votos son casi siempre esenciales. A negociar entre todos. Se acabaría el chollo.
#14
angelitoMagno
El problema es de Sumar y Podemos, que no se ponen de acuerdo y se fagocitan entre ellos. No veo porqué tienen que meter en sus follones a Bildu o ERC. Cuando, además, PP y VOX apenas se comen un colín en País Vasco o Cataluña.
#18
encurtido
#14
Sí, pero todo eso está relacionado y a la vez es recíproco.
Una coalición PP y Junts, que son partidos calcados, no lo entendería el electorado. Pues esto es lo mismo, el invento de la coalición de izquierdas para las generales perdería voto independentista, pero es que también al revés, perdería voto de izquierda.
Yo creo que todo es un globo sonda cuyo mayor éxito es que sea el tema estrella durante una semana o 2, pero nadie cree en él ni los que los inventaron.
#15
dromez
Cierto, prefieren ir de la manita con la derecha vasca. Son más independentistas que de izquierdas, obviamente.
#16
Urasandi
#15
bueno, originalmente salieron de las juventudes del PNV...
#23
Veelicus
#16
Bueno, de las juventudes del PNV salio ETA, pero Bildu son un monton de partidos y tendencias, de hecho para quien no lo sepa Bildu en Euskara significa "Juntar" o "Unir"
#3
YSiguesLeyendo
*
recordar que de las formaciones independentistas es la única que disputa de tú a tú con el PNV la hegemonía en su territorio (en torno al 30% de voto) frente a ERC (13% en Catalunya) y BNG (10% en Galiza). TRADUCCIÓN: sólo sienten la necesidad de unirse o diluirse bajo un paraguas más grande para salvar los muebles aquellas formaciones que están en peores circunstancias. por eso Errejonlandia (Más Madrid) dejó de creer en la unidad electoral cuando dio el sorpaso a la PSOE en la comunidad de…
#22
Veelicus
*
Madre mia que jaleo mental tienes....
Bildu apoyando al Rey de españa.... joder... no se que habia en el colacao pero no era azucar.
Va para que por lo que sea no le puedo replicar.
P,D: De hecho el rey de España actual es ilegitimo en Euskadi ya que no ha jurado los fueros, Juan Carlos primero si que vino a jurar, y buena se monton, con el preparado han preferido no tocar las narices y hacer como que aqui no pasa nada, pero Felipe VI no ha jurado los fueros de Gernika, asi que...
#9
Expat_Guinea_Ecuatorial
Si son separatistas es por algo
#8
YSiguesLeyendo
DIOS, PATRIA, FUEROS Y REY entonces qué es, extremo centro? recordad que en esa tierra hasta el más republicano defiende leyes instauradas por monarcas absolutistas ("fueros"), sí, Matute y su panda también
#7
Selection
Ellos apoyan la unión espiritual y mágica.
