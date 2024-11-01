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Egipto acumula tropas en el Sinai pero asegura que no pretende unirse a la guerra en Irán [eng]

Egipto acumula tropas en el Sinai pero asegura que no pretende unirse a la guerra en Irán [eng]

Se estima que Egipto mantiene sobre 40,000 soldados en el norte del Sinaí. Este número representa casi el doble de lo permitido originalmente bajo el tratado de paz de 1979. Egipto justifica su presencia como una medida necesaria para prevenir cualquier intento de desplazamiento forzoso de palestinos hacia su territorio, lo que considera una amenaza a su soberanía. Mientras, Israel abrió el paso de Rafah el miércoles para el tránsito limitado de personas, después de haber estado cerrado desde su ofensiva en Gaza. El gobierno israelí solicito a

| etiquetas: geopolítica , militar , guerra , derechos , información
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5 comentarios
4 1 0 K 70 actualidad
YoSoyTuPadre #4 YoSoyTuPadre
Se va a unir a la guerra de Israel :troll:
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Malinke #3 Malinke
¿A quién se supone que ayudarían?
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#2 solojavi
Egipto no va a atacar a Israel, al menos no lo hará en solitario. Creo que realmente quieren evitar que les empiecen a enviar palestinos.
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#5 mstk
#2 O que Israel se plante en el canal y se lo anexione.
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taSanás #1 taSanás
Os suena lo de “son solo maniobras”?
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menéame