Egipto acumula tropas en el Sinai pero asegura que no pretende unirse a la guerra en Irán [eng]

Se estima que Egipto mantiene sobre 40,000 soldados en el norte del Sinaí. Este número representa casi el doble de lo permitido originalmente bajo el tratado de paz de 1979. Egipto justifica su presencia como una medida necesaria para prevenir cualquier intento de desplazamiento forzoso de palestinos hacia su territorio, lo que considera una amenaza a su soberanía. Mientras, Israel abrió el paso de Rafah el miércoles para el tránsito limitado de personas, después de haber estado cerrado desde su ofensiva en Gaza. El gobierno israelí solicito a