La eficiencia de Claude IA de Anthropic desata pánico laboral y hunde la bolsa india

El desplome fue especialmente llamativo en India, pero afectó a todo el mundo: Adobe y Salesforce perdieron un 6-7%, e Intuit un 11%. También sufrieron caídas significativas empresas como DocuSign (especializada en firma electrónica) o ServiceNow (gestión de flujos de trabajo). El temor que ha provocado la "venta de pánico" de las acciones es, por tanto, que las empresas que ofrecen software especializado se queden obsoletas de repente, lo que ha provocado que el índice estadounidense S&P Software & Services haya caído más de un 10%
Lo dudo mucho. Intenta tu vibe codear Docusign, ponerlo en produccion y que no se caiga. Buena suerte con ello.
Esto no es más que la rueda del neoliberalismo dando vueltas. Hay un FOMO brutal con la IA ahora mismo y los inversores mueven su pasta hacia ese sector simplemente.
¿Quien paga esto? Los trabajadores, y no porque la IA los haya hecho obsoletos. Sino porque las empresas tienen que seguir mejorando su ARR (anual recurring revenue)
El problema no es ahora sino dentro unos años. La evolución es exponencial.