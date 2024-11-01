edición general
La eficiencia de Claude IA de Anthropic desata pánico laboral y hunde la bolsa india

El desplome fue especialmente llamativo en India, pero afectó a todo el mundo: Adobe y Salesforce perdieron un 6-7%, e Intuit un 11%. También sufrieron caídas significativas empresas como DocuSign (especializada en firma electrónica) o ServiceNow (gestión de flujos de trabajo). El temor que ha provocado la "venta de pánico" de las acciones es, por tanto, que las empresas que ofrecen software especializado se queden obsoletas de repente, lo que ha provocado que el índice estadounidense S&P Software & Services haya caído más de un 10%

aupaatu #1 aupaatu
Al final los trabajadores de a pie seran los que menos noten los efectos laborales de la IA
#4 Guil *
#1 lo notaran menos, pero en una crisis como la que se está gestando, no se salva nadie.
aupaatu #8 aupaatu *
#4 La clase obrera esta vacunada contra las crisis economicas,deslocalizaciones ,reconversiónes y no imagino que piensen que se van a salvar de esta
Torrezzno #2 Torrezzno
"que las empresas que ofrecen software especializado se queden obsoletas de repente"

Lo dudo mucho. Intenta tu vibe codear Docusign, ponerlo en produccion y que no se caiga. Buena suerte con ello.

Esto no es más que la rueda del neoliberalismo dando vueltas. Hay un FOMO brutal con la IA ahora mismo y los inversores mueven su pasta hacia ese sector simplemente.

¿Quien paga esto? Los trabajadores, y no porque la IA los haya hecho obsoletos. Sino porque las empresas tienen que seguir mejorando su ARR (anual recurring revenue)
Pontecorvo #5 Pontecorvo
#2" Intenta tu vibe codear Docusign, ponerlo en produccion y que no se caiga. Buena suerte con ello."

El problema no es ahora sino dentro unos años. La evolución es exponencial.
Torrezzno #6 Torrezzno
#5 En unos años hablamos. Pero a dia de hoy son pajas mentales
#7 Guil *
#2 lo del vibe coding es una broma. La IA hará innecesario usar programas.
Gry #9 Gry
#7 Lo que hará será que los programas se adapten para interactuar con la IA como intermedio con los humanos.
Pontecorvo #3 Pontecorvo
Con la IA no hay término medio. O será uno de los mayores procesos disruptivos de la historia o un flop inmenso.
