EEUU: Trump quiere romper el histórico lazo de las fuerzas armadas con los Scouts por considerarlos “woke”

Un informe del Pentágono, dirigido por Pete Hegseth, asegura que el movimiento “se alejó de los valores tradicionales”. En un borrador de memorando al Congreso, aún no enviado, se informa que Hegseth criticó a Scouting America por volverse "sin género" y promover iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, argumentando que Scouting America se ha alejado de una "meritocracia que exige a sus miembros la responsabilidad de cumplir con altos estándares".

5 comentarios
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Este cualquier día considera woke a Chuck Norris por salir con un negro en la tele.
frg #2 frg *
Chuck Norris es woke.

Mira por ejemplo esas películas donde blanquea a los "Delta Force", paramilitares que se dedican básicamente a asesinar gente fuera de sus fronteras, a traficar con drogas y a matarse entre ellos cuando dejan de estar en activo por estar ya muy taraos y normalmente enganchaos a todas las drogas que seas capaz de pronunciar. En las películas de Chuck Norris parecen hasta buena gente, por lo que está claro que Chuck Norris es woke. :-D

Edit: parece que #_1 me tiene ignorado. ¡Con el magnífico comentario que acabo de hacer! Una pena
#3 laruladelnorte
El presidente Donald Trump, en su intervención en el Jamboree de 2017, elogió previamente a los Scouts, diciendo: "Estados Unidos no tiene mejores ciudadanos que sus Boy Scouts. No hay mejores". Esta medida podría interrumpir no solo el Jamboree anual de los Scouts, sino también el flujo más amplio de jóvenes con vocación militar que se incorporan a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Eso era antes,ahora se han echado a perder... :shit:
ElBeaver #5 ElBeaver
En Rusia, en cambio, ya cuentan con su equivalente a las juventudes hitlerianas, donde los jóvenes están condicionados para ser buenos chivatos, incluso dispuestos a delatar a su propia familia.
