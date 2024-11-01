edición general
EEUU registró algo extraño bajo tierra y no sabía qué era. Ahora acaba de acusar a China de apretar el botón nuclear

Ocurrió el pasado viernes, cuando Estados Unidos denunció a China de haber realizado al menos una prueba nuclear con rendimiento explosivo en 2020 y de prepararse para otras de baja potencia, una denuncia formulada en Ginebra a través del subsecretario Thomas DiNanno justo cuando se desmorona el marco clásico de control de armamentos tras la expiración de New START. Según Washington, Pekín habría recurrido a técnicas de desacoplamiento para amortiguar las señales sísmicas y ocultar detonaciones subterráneas, una acusación de enorme calado pol

#1 Marisadoro
... la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, asegura que su red no detectó ningún evento
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
USA lleva días rosmando con las armas nucleares porque busca una mala excusa para ponerse a producir armas nucleares a cascoporro. Siguen con la estúpida doctrina de patio de colegio: "sí lo hace el otro , yo más".
