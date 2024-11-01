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EEUU prorroga dispensa a sanciones al petróleo ruso para aliviar escasez por guerra en Irán

EEUU prorroga dispensa a sanciones al petróleo ruso para aliviar escasez por guerra en Irán

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos prorrogó el viernes su pausa en las sanciones a los embarques de petróleo ruso para aliviar la escasez derivada de la guerra con Irán, días después de que el secretario Scott Bessent descartara una medida de ese tipo.

| etiquetas: scott bessent , trump , putin , petróleo , ruso , rusia , sanciones , irán
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4 comentarios
3 1 0 K 52 actualidad
LinternaGorri #1 LinternaGorri
Huele a caquita?
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Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#1 huele a TACO
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YoSoyTuPadre #3 YoSoyTuPadre *
Por cierto, también siguen las prórrogas de las sanciones al petróleo iraní

Irán quita muchas lecciones de esta guerra, la principal es que consiguió más repartiendo hostias a los países del Golfo y cerrando el Estrecho durante 1 mes, que con 40 y pico años de diplomacia, no sólo para ellos si no para sus aliados
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menéame