EEUU prorroga dispensa a sanciones al petróleo ruso para aliviar escasez por guerra en Irán

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos prorrogó el viernes su pausa en las sanciones a los embarques de petróleo ruso para aliviar la escasez derivada de la guerra con Irán, días después de que el secretario Scott Bessent descartara una medida de ese tipo.
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Irán quita muchas lecciones de esta guerra, la principal es que consiguió más repartiendo hostias a los países del Golfo y cerrando el Estrecho durante 1 mes, que con 40 y pico años de diplomacia, no sólo para ellos si no para sus aliados