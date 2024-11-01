edición general
5 meneos
21 clics
EEUU prepara un giro histórico en Defensa: replegará su paraguas sobre Europa y prioriza el Pacífico con China en el punto de mira

EEUU prepara un giro histórico en Defensa: replegará su paraguas sobre Europa y prioriza el Pacífico con China en el punto de mira

La administración Trump inicia la mayor reorganización militar desde 1986 con el plan Hegseth, fusionando los mandos de Europa y Oriente Medio en un único 'Comando Internacional' y redirigiendo recursos críticos hacia el Hemisferio Occidental y el Indo-Pacífico para evitar la "insolvencia estratégica".

| etiquetas: eeuu , otan , trump , hegesth , indo-pacífico , china , pacífico
4 1 0 K 57 actualidad
9 comentarios
4 1 0 K 57 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Cambia la defensa por la agresión a China. Dejémonos de eufemismos.
7 K 109
#2 Barriales
#1 ya sabes que no se lo creen ni ellos.
0 K 8
HeilHynkel #3 HeilHynkel *
#2

Bueno, en breve llega al comando NATOntado a descubrirnos el peligro amarillo

Seguro que a estas horas ya están Pozí, Suputapluma y el resto de la banda buscando en el argumentario de la CIA.
4 K 75
Mangione #4 Mangione *
#3 Resumen de los comentarios de este envío: los Xi Jinpinguizis de MNM... xD
1 K 24
sotillo #6 sotillo
#1 Pues va a ser su ruina, no va a poder competir con China en un ejército convencional y menos en costes
0 K 10
#8 sarri
#1 Defensa? De que se defendía EEUU en Irak, Afganistán, Libia...? Otra cosa es que ahora van a calzón quitao y ya no necesitan del imperialismo blando de las últimas décadas
1 K 25
#5 Tunguska08Chelyabinsk13
¿Cuando dicen que devuelven las llaves, de Rota y Morón?
2 K 39
sotillo #7 sotillo
#5 Nunca
1 K 29
#9 pirat
Uy, China debe estar temblando...
0 K 8

menéame