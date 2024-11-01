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“EEUU no ataca civiles”: Pentágono dice que investiga bombardeo a escuela en Irán con casi 180 víctimas

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, insistió este viernes en que Washington no ataca a civiles, en referencia a la investigación en curso sobre el bombardeo de una escuela en el sur de Irán que dejó unos 175 fallecidos en el primer día de la guerra. "En este conflicto entre nosotros e Irán, sólo hay una entidad que nunca ataca a civiles. Literalmente, nunca ataca a civiles. Nosotros no atacamos (civiles). Irán sí", declaró Hegseth en una rueda de prensa para informar sobre la situación en el decimocuarto día de la...

| etiquetas: eeuu , guerra , irán , civiles , ataque , escuela , víctimas
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8 comentarios
7 2 4 K 69 actualidad
fofito #3 fofito
No lo hizo en Hiroshima ,no lo hizo en Nagasaki...no va a empezar ahora.
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MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
#3 José Couso, al disparar intencionadamente al hotel donde sabían que estaban alojados los periodistas.
6 K 94
#7 veratus_62d669b4227f8
#3 Ni en Vietnam
4 K 58
ronko #4 ronko
... Johnny no mata a la gente, "elimina el objetivo", Johnny no es un asesino, Johnny tiene un buen oficio
Johnny es frío y profesional
Johnny escribe en una bomba: ""El petróleo, para mí"
Y la gente quiere a Johnny, que defiende a su país...
... Johnny solo es un cretino que maneja un bombardero ...
youtu.be/Ah9vIWKWVDM?si=gzyb_ZHJ1fy533bo
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mente_en_desarrollo #5 mente_en_desarrollo
¡Ni lo volverá a hacer!
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makinavaja #1 makinavaja
Me imagino el tremendo interés con el que estarán investigando.... xD xD xD xD
3 K 55
#2 pandasucks
¿Pero aún queda en el mundo algún subnormal profundo que se crea estás cosas?
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menéame