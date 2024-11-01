edición general
EEUU se ha sumado a la "fiesta" de China, Rusia y Japón en el Pacífico: con sus bombarderos nucleares

La entrada explícita de Estados Unidos confirma que el pulso entre China y Japón ya no es solo bilateral

Trifasico #1 Trifasico *
"EEUU se ha sumado a la "fiesta" de China, Rusia y Japón en el Pacífico:"
EEUU no se ha sumado a nada, EEUU es el anfitrion de esta fiesta
#6 Quaid
#1 occidente tiene que luchar contra china con sus mismas armas (la productividad) o desistir
Veelicus #3 Veelicus
EEUU se suma a la fiesta.
China o Rusia amenazan.

Notese la diferencia.
Abstenerse Natontados.
#5 Quaid *
EEUU no puede hacer como europa y estar desnortado? :troll:
Atusateelpelo #4 Atusateelpelo
Es normal. Esta llamando a sus fronteras... :troll:
Gry #2 Gry *
TLDR: Dos B-52 han volado junto a cazas japoneses y han montado toda una película alrededor.

Para poder utilizar aviones de 70 años contra China primero tendrían que pasarse como una década bombardeando el país.
