6



EEUU se ha sumado a la "fiesta" de China, Rusia y Japón en el Pacífico: con sus bombarderos nucleares
La entrada explícita de Estados Unidos confirma que el pulso entre China y Japón ya no es solo bilateral



#1
Trifasico
*
"EEUU se ha sumado a la "fiesta" de China, Rusia y Japón en el Pacífico:"
EEUU no se ha sumado a nada, EEUU es el anfitrion de esta fiesta
7
K
82
#6
Quaid
#1
occidente tiene que luchar contra china con sus mismas armas (la productividad) o desistir
0
K
20
#3
Veelicus
EEUU se suma a la fiesta.
China o Rusia amenazan.
Notese la diferencia.
Abstenerse Natontados.
3
K
38
#5
Quaid
*
EEUU no puede hacer como europa y estar desnortado?
0
K
20
#4
Atusateelpelo
Es normal. Esta llamando a sus fronteras...
0
K
17
#2
Gry
*
TLDR: Dos B-52 han volado junto a cazas japoneses y han montado toda una película alrededor.
Para poder utilizar aviones de 70 años contra China primero tendrían que pasarse como una década bombardeando el país.
0
K
16
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
