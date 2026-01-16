edición general
EEUU estudiará posibles efectos de la radiación de los teléfonos móviles

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) anunció este viernes que pondrá en marcha un estudio sobre los posibles efectos de la radiación de los teléfonos celulares, en una iniciativa que retoma las críticas del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., quien ha vinculado el uso de estos dispositivos con daños neurológicos y cáncer. Un portavoz del HHS confirmó que el trabajo se enfocará en la radiación electromagnética y su impacto en la salud, con el objetivo de identificar vacíos de conocimiento.

#1 concentrado
No me extraña, si han dejado de recomendar las vacunas por culpa de los chisss, tendrán que hacer lo mismo con los móviles :troll:
aruleno #3 aruleno
#1 pero estos no es porque espían, es porque producen cáncer. Definitivamente el mundo esta al revés.
Un_señor_de_Cuenca #4 Un_señor_de_Cuenca
Acabarán recomendando como remedio médico general purgas, sangrías y sanguijuelas.
