EEUU estudiará posibles efectos de la radiación de los teléfonos móviles

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) anunció este viernes que pondrá en marcha un estudio sobre los posibles efectos de la radiación de los teléfonos celulares, en una iniciativa que retoma las críticas del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., quien ha vinculado el uso de estos dispositivos con daños neurológicos y cáncer. Un portavoz del HHS confirmó que el trabajo se enfocará en la radiación electromagnética y su impacto en la salud, con el objetivo de identificar vacíos de conocimiento.