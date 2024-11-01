EEUU envió más del 44% del gas que importó España durante el mes de enero

Las importaciones de gas natural a España procedentes de Estados Unidos alcanzaron los 15.259 gigavatios/hora (GWh) y supusieron el 44,4% del total en enero, mientras que Rusia fue el tercer país que más envió a España, tras el país estadounidense y Argelia. El primer boletín del año de Enagás publicado subraya que el total de demanda total transportada, que es el resultado de la demanda nacional más las exportaciones, ha crecido un 11,9% respecto al mismo periodo del año anterior y supera los 40 teravatios/hora (TWh).
demanda.ree.es/visiona/peninsula/demandaau/acumulada/2026-2-11
Para dar contexto más que nada. Que se habla de electricidad como si fuera la única energía.....
Así que eso que das por sabido es erróneo, lo has valorado por un segundo?
Repito: la electricidad es alrededor de un 30% del consumo de energía y no es por gusto sino porque es inviable sostener estos niveles de producción/ consumo con electricidad, sea de la fuente que sea.
Por esto mismo es tan gracioso haber renegado de la energía rusa para ir a comprársela al Imperio del mal: si todos son malos lo normal sería jugar a nuestro favor en lugar de en beneficio de uno de los proveedores. Ya sin contar con que ahora estamos en manos de EEUU a nivel estratégico (el enésimo tiro en el pie).
Llegar al 100% va a tomar décadas, pero llegar al 80-90% de electrificación ya es posible técnicamente y es una cuestión política y económica.
Además, una cosa curiosa al electrificar es que se reduce el consumo en kwh, con lo que parece mucho más lejano de lo… » ver todo el comentario
Pues estupendo, ni idea de qué trabajas, así que esto aporta poco.
Llegar al 100% va a tomar décadas, pero llegar al 80-90% de electrificación ya es posible técnicamente y es una cuestión política y económica.
Es posible "técnicamente" no es igual a es "viable económicamente", he ahí el quid de la cuestión: el… » ver todo el comentario
Sólo hay que observar la foto que tienen presidiendo la Casa Blanca
www.es.themirror.com/noticias/trump-putin-foto-cumbre-alaska-1648739
Vamos, que el objetivo es joder Europa.
El NS2 jamás ha estado funcionando y está operativo.
Las renovables no van a acabar con la dependencia de la energía fósil mientras el sistema requiera estos niveles de producción y consumo (crecimiento económico).
Es súper fácil de entender.