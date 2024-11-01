EEUU envió más del 44% del gas que importó España durante el mes de enero

Las importaciones de gas natural a España procedentes de Estados Unidos alcanzaron los 15.259 gigavatios/hora (GWh) y supusieron el 44,4% del total en enero, mientras que Rusia fue el tercer país que más envió a España, tras el país estadounidense y Argelia. El primer boletín del año de Enagás publicado subraya que el total de demanda total transportada, que es el resultado de la demanda nacional más las exportaciones, ha crecido un 11,9% respecto al mismo periodo del año anterior y supera los 40 teravatios/hora (TWh).