edición general
5 meneos
6 clics
EEUU envió más del 44% del gas que importó España durante el mes de enero

EEUU envió más del 44% del gas que importó España durante el mes de enero

Las importaciones de gas natural a España procedentes de Estados Unidos alcanzaron los 15.259 gigavatios/hora (GWh) y supusieron el 44,4% del total en enero, mientras que Rusia fue el tercer país que más envió a España, tras el país estadounidense y Argelia. El primer boletín del año de Enagás publicado subraya que el total de demanda total transportada, que es el resultado de la demanda nacional más las exportaciones, ha crecido un 11,9% respecto al mismo periodo del año anterior y supera los 40 teravatios/hora (TWh).

| etiquetas: eeuu , gas , gnl , enero
4 1 0 K 51 actualidad
14 comentarios
4 1 0 K 51 actualidad
Comentarios destacados:    
shinjikari #1 shinjikari *
Por cada placa solar que ponemos, jodemos vivos a la vez a EEUU y a Rusia. Yo creo que nada más que por eso, los pocos que quedan sin convencerse de lo fantástico de las energías renovables deberían hacerlo.
7 K 99
Noeschachi #2 Noeschachi
#1 Y por cada turbina eólica. Un 48% frente al 6% en ciclo combinado de la producción eléctrica ahora mismo
demanda.ree.es/visiona/peninsula/demandaau/acumulada/2026-2-11
2 K 40
este_no_es_eltraba #3 este_no_es_eltraba *
#1 el gas no se usa solo para electricidad. Las renovales son solo electricidad. El consumo de electricidad es solo un 20% de toda la energía consumida.

Para dar contexto más que nada. Que se habla de electricidad como si fuera la única energía.....
2 K 30
emegece #5 emegece
#3 vale, #1 ha omitido la parte de electrificar todo el transporte y proceso productivo del país, pero eso a estas alturas ya se da por sabido que es parte del mismo proceso.
0 K 9
#6 Dav3n *
#5 Es imposible electrificar toda la producción y la logística sino ya estaría hecho.

Así que eso que das por sabido es erróneo, lo has valorado por un segundo?

Repito: la electricidad es alrededor de un 30% del consumo de energía y no es por gusto sino porque es inviable sostener estos niveles de producción/ consumo con electricidad, sea de la fuente que sea.

Por esto mismo es tan gracioso haber renegado de la energía rusa para ir a comprársela al Imperio del mal: si todos son malos lo normal sería jugar a nuestro favor en lugar de en beneficio de uno de los proveedores. Ya sin contar con que ahora estamos en manos de EEUU a nivel estratégico (el enésimo tiro en el pie).
2 K 30
emegece #10 emegece *
#6 Es imposible electrificar toda la producción y la logística sino ya estaría hecho. Ajam... le voy a decir eso a mi jefe, que el trabajo que tengo que hacer de aquí a final de año es imposible hacerlo, sino ya estaría hecho.
Llegar al 100% va a tomar décadas, pero llegar al 80-90% de electrificación ya es posible técnicamente y es una cuestión política y económica.

Además, una cosa curiosa al electrificar es que se reduce el consumo en kwh, con lo que parece mucho más lejano de lo…   » ver todo el comentario
0 K 9
#13 Dav3n *
#10 Ajam... le voy a decir eso a mi jefe, que el trabajo que tengo que hacer de aquí a final de año es imposible hacerlo, sino ya estaría hecho.

Pues estupendo, ni idea de qué trabajas, así que esto aporta poco.

Llegar al 100% va a tomar décadas, pero llegar al 80-90% de electrificación ya es posible técnicamente y es una cuestión política y económica.

Es posible "técnicamente" no es igual a es "viable económicamente", he ahí el quid de la cuestión: el…   » ver todo el comentario
0 K 11
este_no_es_eltraba #12 este_no_es_eltraba
#5 cuando los tractores y la maquinaria agrícola así como el transporte marítimo o aéreo usen electricidad lo vemos....
0 K 8
#4 VFR
Trump saliéndose de nuevo con la suya
0 K 11
#8 Dav3n
#4 Tal y como sabíamos que ocurriría. Por algo volaron el NS2.
1 K 31
#9 Grahml
#8 Y además con sorna.

Sólo hay que observar la foto que tienen presidiendo la Casa Blanca

www.es.themirror.com/noticias/trump-putin-foto-cumbre-alaska-1648739

Vamos, que el objetivo es joder Europa.
0 K 20
#11 El_dinero_no_es_de_nadie
#8 El NS1 llevaba un mes cerrado por Rusia, y Rusia ya había dicho que no lo abría. Este fue el que volaron.

El NS2 jamás ha estado funcionando y está operativo.
0 K 11
#7 Dav3n
No tienes ni idea de qué hablas, el sistema depende de hidrocarburos y no es por gusto.

Las renovables no van a acabar con la dependencia de la energía fósil mientras el sistema requiera estos niveles de producción y consumo (crecimiento económico).

Es súper fácil de entender.
0 K 11
#14 Dav3n
#7 Esto era para , ni idea de que me tenía ignorado.
0 K 11

menéame