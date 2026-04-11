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EEUU envía a dos destructores a iniciar el desminado del estrecho de Ormuz

EEUU envía a dos destructores a iniciar el desminado del estrecho de Ormuz

Las Fuerzas Armadas estadounidenses han informado este sábado de que han movilizado a dos destructores que han cruzado el estrecho y han "empezado a generar las condiciones" para el desminado del estrecho de Ormuz. En concreto ha mencionado al 'USS Frank E. Peterson' (DDG 121) y al 'USS Michael Murphy' (DDG 112), buques que habrían cruzado Ormuz " EEUU envía a dos destructores a iniciar el desminado del estrecho de Ormuz,dentro de una misión más amplia para garantizar que el estrecho está totalmente libre de minas marítimas instaladas...

| etiquetas: eeuu , destructores , desminado , estrecho , ormuz
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15 comentarios
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Comentarios destacados:      
Kantinero #4 Kantinero
Espero que revisen bien la lavandería....
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Sacronte #15 Sacronte
#4 Yo espero que comprueben que hay minas estallando por los 4 costados.
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cocolisto #1 cocolisto *
El país habla de que han atravesado el estrecho de Ormuz según el CENTCOM e Irán lo niega. ¿Quién miente?

elpais.com/internacional/2026-04-11/ultima-hora-de-la-guerra-de-estado
1 K 35
Gry #3 Gry
#1 ha informado el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM)

Si la noticia viene de los militares probablemente es cierta, con las purgas que ha hecho Trump ya no se puede estar seguro de nada.
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josde #5 josde
#1 El Pais últimamente falla mas que una escopeta de ferias.
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MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano *
#1 Que les dejen entrar, luego a ver si les da tiempo a salir si Israel la lía o las negociaciones van mal.
5 K 90
#7 MPR *
Esperemos que Israel no les juegue una mala pasada y rompa la tregua mientras están en la zona.

#6 Te me has adelantado.
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Thirsty #9 Thirsty
#6 Ya hicieron un rescate espectacular dentro de Iran
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Laro__ #12 Laro__
#9 xD xD :roll:
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HeilHynkel #11 HeilHynkel
Lo de enviar a destructor a desminar no es buena idea.
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Spirito #2 Spirito
xD xD xD xD xD xD

¡Ay, que me dá!

xD xD xD xD xD xD
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neiviMuubs #13 neiviMuubs
Las conversaciones de paz ni han concluido y EEUU ya va con idea de quitar las minas por su cuenta, menuda manera más extraña de negociar
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#14 MPR *
#13 Siendo E.E. U.U. es muy posible que vayan a otra cosa pero necesitan una excusa para estar ahí durante la tregua. :tinfoil:
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ezbirro #8 ezbirro
Los que van en el barco tienen que estar contentísimos, meterse entre minas y misiles en medio de una negociación, su bando se suele cagar y mear sobre ellas.
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menéame