Las Fuerzas Armadas estadounidenses han informado este sábado de que han movilizado a dos destructores que han cruzado el estrecho y han "empezado a generar las condiciones" para el desminado del estrecho de Ormuz. En concreto ha mencionado al 'USS Frank E. Peterson' (DDG 121) y al 'USS Michael Murphy' (DDG 112), buques que habrían cruzado Ormuz " EEUU envía a dos destructores a iniciar el desminado del estrecho de Ormuz,dentro de una misión más amplia para garantizar que el estrecho está totalmente libre de minas marítimas instaladas...