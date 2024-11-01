edición general
EEUU 'cierra' su cielo: la FAA ordena reducir el 10% del tráfico en 40 aeropuertos, hasta 4.000 vuelos al día afectados

Estados Unidos ha comenzado a cerrar su espacio aéreo a los vuelos comerciales. La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) emitió una orden el miércoles por la noche para reducir en un 10% el tráfico aéreo en los 40 aeropuertos más relevantes del país a partir de este viernes, con el objetivo de mantener la seguridad operativa por la falta de controladores y la tensión entre estos empleados debido al cierre administrativo del Gobierno Trump, que ha suspendido sus salarios.

Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca
Best country in the world.
2 K 40
Fj_Bs #4 Fj_Bs
#2 Y nos vacila gritanto great again o_o
0 K 7
Yorga77 #1 Yorga77
Y sigue la fiesta. :troll:
1 K 27
#3 j-light
No todos los días se ve como una construcción imperial se va derrumbando cascote a cascote, delante de nuestros ojos.
1 K 17

