EE UU reactiva en Madrid el diálogo sobre el Sáhara entre Marruecos y el Polisario

EE UU reactiva en Madrid el diálogo sobre el Sáhara entre Marruecos y el Polisario

Madrid, capital de la antigua metrópoli del Sáhara Occidental, ha sido el escenario elegido por Estados Unidos para reactivar el diálogo sobre una solución política al contencioso de la excolonia española tras más de medio siglo de conflicto, según fuentes conocedoras de las negociaciones. Los ministros de Exteriores de Marruecos, Argelia y Mauritania y el jefe de la diplomacia del Frente Polisario han sido convocados a una reunión este domingo en la sede de la Embajada de EEUU en España.

sahara , marruecos , polisario , diálogo , madrid , eeuu , autonomía
comentarios
unocualquierax
¿ Con Marruecos y EEUU ?
No sé de quién fiarme menos.
Lo habrán montado para estudiar la mejor manera para poder exterminar a los saharauis.
Sólo les ha faltado invitar también a Israel para que les dé ideas.
carakola
#3 Si asiste EE. UU. , asiste Israel, no te preocupes. xD
unocualquierax
#5
Pues sí.
¡ Vaya tres patas pa' un banco : Hassan, Trump y Netanyahu !
Grahml
#1 Como dicen #3 y #5 , con este panorama, es más que probable que a España le den bien por el culo y los saharauis acaben siendo marroquíes definitivamente.

A EEUU le va a ser más fácil finiquitar esto como quieren, que el pifostio absurdo que Trump ha montado con Groenlandia.
Emotivo
La pregunta pertinente es si todos tienen que hacer lo que ordene Trump o va a haber diálogo constructivo entre las partes.
Pitchford
A ver si alcanzan un acuerdo sobre una autonomía suficiente, porque no creo que los saharauis tengan ya mejores opciones..
Febrero2027
¿Y el Gobierno de España de qué lado está?
carakola
#4 ¿Ese gobierno vendido por la monarquía y el bipartidismo? Del lado del capital. canarias-semanal.org/archive/30422/a-45-anos-de-la-entrega-del-sahara-
