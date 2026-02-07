EE UU reactiva en Madrid el diálogo sobre el Sáhara entre Marruecos y el Polisario

Madrid, capital de la antigua metrópoli del Sáhara Occidental, ha sido el escenario elegido por Estados Unidos para reactivar el diálogo sobre una solución política al contencioso de la excolonia española tras más de medio siglo de conflicto, según fuentes conocedoras de las negociaciones. Los ministros de Exteriores de Marruecos, Argelia y Mauritania y el jefe de la diplomacia del Frente Polisario han sido convocados a una reunión este domingo en la sede de la Embajada de EEUU en España.