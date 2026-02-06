EE. UU. insta a sus ciudadanos a abandonar Irán ante aumento de tensiones

El gobierno de Estados Unidos urgió a sus ciudadanos que residen en Irán a abandonar de inmediato el país o, en su defecto, a contar con un plan de salida que no dependa de la asistencia del gobierno estadounidense, ante el incremento de las tensiones con Teherán. Las autoridades estadounidenses alertaron que los ciudadanos deben prever cortes prolongados de internet, establecer medios de comunicación alternativos y, si las condiciones lo permiten, considerar la salida por vía terrestre hacia países vecinos como Armenia o Turquía.