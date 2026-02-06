edición general
3 meneos
2 clics
EE. UU. insta a sus ciudadanos a abandonar Irán ante aumento de tensiones

EE. UU. insta a sus ciudadanos a abandonar Irán ante aumento de tensiones

El gobierno de Estados Unidos urgió a sus ciudadanos que residen en Irán a abandonar de inmediato el país o, en su defecto, a contar con un plan de salida que no dependa de la asistencia del gobierno estadounidense, ante el incremento de las tensiones con Teherán. Las autoridades estadounidenses alertaron que los ciudadanos deben prever cortes prolongados de internet, establecer medios de comunicación alternativos y, si las condiciones lo permiten, considerar la salida por vía terrestre hacia países vecinos como Armenia o Turquía.

| etiquetas: geopolítica , internacional , guerra , nuclear
3 0 0 K 45 actualidad
3 comentarios
3 0 0 K 45 actualidad
alehopio #1 alehopio
La cercanía temporal entre ambos episodios dejó un patrón institucional definido. Las autoridades con competencia directa difundieron partes centrados en dos variables inmediatas: control del fuego y registro de víctimas. En el bazar, el mando de emergencia mantuvo sin definir la causa; en el cuartel, el Ejército fijó un cortocircuito.

israelnoticias.com/iran/el-ejercito-de-iran-informo-un-incendio-en-un-

¿están sugiriendo que son acciones del Mossad?
1 K 33
alehopio #3 alehopio *
Trump ordena aranceles adicionales a países que comercien con Irán ante "amenaza inusual" de Teherán
www.eleconomista.com.mx/empresas/trump-ordena-aranceles-adicionales-pa

El secretario de Comercio será la persona encargada de determinar si un tercer Estado ha "comprado, importado o adquirido, directa o indirectamente, bienes o servicios de Irán".


En medio de negociaciones con Irán: Trump

…   » ver todo el comentario
0 K 14
#2 Juantxi
De paso que se vayan también los agentes del mosad.
0 K 12

menéame