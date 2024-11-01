edición general
EE. UU. está trabajando en duplicar la ayuda a Argentina hasta 40.000 millones de dólares [ENG]

La administración Trump está buscando proporcionar 20.000 millones de dólares adicionales en financiación para Argentina mediante una combinación de fondos soberanos y del sector privado. Esto se sumaría a la línea de intercambio de crédito de 20.000 millones de dólares que el Departamento del Tesoro de EE. UU. prometió al presidente argentino Javier Milei y a su gobierno este mes para reforzar la moneda del país sudamericano, que se encuentra en colapso.

Andreham #3 Andreham
No tienen para seguridad social para sus ciudadanos porque eso es muy comunisssssssssssssta pero sí tienen para regalar 40k mil millones a un país de un mentecato que lo ha hundido tras varios mentecatos que también lo hundían.
K 27
#1 Archaic_Abattoir
"Esta trabajando..." dice. xD
A ver, que es moneda fiduciaria. Solo tienen que teclear en un ordenador y aparecen los números.
Lo que estarán es revisando a ver cuanta parte del país se quedan.
K 23
#6 kaos_subversivo
#1 quien imprime dolares es la reserva Federal, no el gobierno.
Lo que no se es la capacidad del presidente para manejar la reserva federal pero me suena que el gobierno tiene que pedirle prestado
K 11
Gry #2 Gry
A este paso les va a salir mas caro Milei a los estadunidenses que la guerra de Ucrania, creo que la ayuda a Israel ya la van a pasar.
K 15
#5 Marisadoro *
Eso es el libre mercado que trae la prosperidad y la libertad a la humanidad, dicen.

www.meneame.net/story/trump-alardea-ganancias-millonarias-bolsa-amigos
K 15
#7 kaos_subversivo *
#_4 cuanto positivismo... Con el perro no sois igual de optimistas  media
K 11
Lenari #4 Lenari
para reforzar la moneda del país sudamericano, que se encuentra en colapso

{0x1f514} BULO

Este es el grafico de cambio peso vs dollar. Ahora mismo de hecho, el peso se está revalorizando.
www.exchange-rates.org/converter/ars-usd

Precisamente el peso está ahora mismo en la situación más estable de los último años. Si no lo crees, pon la gráfica a cinco año.
K -1
Lenari #8 Lenari
#4 Pongo aquí la captura de pantalla.

Se ve claramente como perdía valor el peso antes de 2024. Y como varía después de 2024, con Milei.

La caida libre antes de 2024 es un "todo va bien, circulen, que gobiernan los mios". Lo que hay después de 2024 es lo que los medios oficialistas llaman "¡colapso! ¡bancarrota!". Y sí, no es broma, la parte después de 2024 que en comparación a lo anterior es casi llana... esa parte.... ese es el... "colapso".

Y sí, es surrealista. xD

.  media
K 10

