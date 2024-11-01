EE. UU. está trabajando en duplicar la ayuda a Argentina hasta 40.000 millones de dólares [ENG]

La administración Trump está buscando proporcionar 20.000 millones de dólares adicionales en financiación para Argentina mediante una combinación de fondos soberanos y del sector privado. Esto se sumaría a la línea de intercambio de crédito de 20.000 millones de dólares que el Departamento del Tesoro de EE. UU. prometió al presidente argentino Javier Milei y a su gobierno este mes para reforzar la moneda del país sudamericano, que se encuentra en colapso.
A ver, que es moneda fiduciaria. Solo tienen que teclear en un ordenador y aparecen los números.
Lo que estarán es revisando a ver cuanta parte del país se quedan.
Lo que no se es la capacidad del presidente para manejar la reserva federal pero me suena que el gobierno tiene que pedirle prestado
Este es el grafico de cambio peso vs dollar. Ahora mismo de hecho, el peso se está revalorizando.
Precisamente el peso está ahora mismo en la situación más estable de los último años. Si no lo crees, pon la gráfica a cinco año.
Se ve claramente como perdía valor el peso antes de 2024. Y como varía después de 2024, con Milei.
La caida libre antes de 2024 es un "todo va bien, circulen, que gobiernan los mios". Lo que hay después de 2024 es lo que los medios oficialistas llaman "¡colapso! ¡bancarrota!". Y sí, no es broma, la parte después de 2024 que en comparación a lo anterior es casi llana... esa parte.... ese es el... "colapso".
Y sí, es surrealista.
.