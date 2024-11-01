EE. UU. está trabajando en duplicar la ayuda a Argentina hasta 40.000 millones de dólares [ENG]

La administración Trump está buscando proporcionar 20.000 millones de dólares adicionales en financiación para Argentina mediante una combinación de fondos soberanos y del sector privado. Esto se sumaría a la línea de intercambio de crédito de 20.000 millones de dólares que el Departamento del Tesoro de EE. UU. prometió al presidente argentino Javier Milei y a su gobierno este mes para reforzar la moneda del país sudamericano, que se encuentra en colapso.