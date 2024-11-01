edición general
5 meneos
34 clics
Por qué EE.UU. está comprando rompehielos de Finlandia en medio de la disputa sobre Groenlandia

Por qué EE.UU. está comprando rompehielos de Finlandia en medio de la disputa sobre Groenlandia

Mientras el presidente Donald Trump insiste en que Estados Unidos necesita apropiarse de Groenlandia, su creciente interés en la región ártica ha llevado a Washington a encargar nuevos rompehielos. Para la construcción de estos buques, capaces de navegar por mares cubiertos de hielo sólido, EE.UU. ha recurrido al experto mundial: Finlandia. En el laboratorio de hielo de Aker Arctic Technology, las temperaturas son bajo cero, mientras una maqueta a escala de un rompehielos navega por un tanque de simulación de 70 metros de largo.

| etiquetas: groenlandia , rompehielos
4 1 0 K 55 actualidad
5 comentarios
4 1 0 K 55 actualidad
skaworld #1 skaworld
Pos que se los den como nos dan a nosotros los F-35, permanentemente conectados con base y con kill-switch q permita apagarlos en remoto
1 K 24
Asimismov #3 Asimismov
#1 lo podríamos llamar the finniest or funniest surprise?
1 K 24
Pacman #4 Pacman
Veo ahí poca fe

Si confías en el cambio climático no deberías comprar rompe hielos
0 K 14
cosmonauta #2 cosmonauta
Porque no tienen, a diferencia de los rusos que llevan años construyéndolos y es quizás lo único en que son una potencia mundial.
0 K 13
comunerodecastilla #5 comunerodecastilla
Porque adquieren esos rompehielos con dolares que no poseen mas valor fiduciario que los billetes de un Monopoly.

Y así están quedándose con bienes muebles e inmuebles en todos los países (salvo honrosas excepciones) para llegado el día del colapso de dolar ellos tengan algo, los que tengan los papelitos no tendrán nada.
0 K 12

menéame