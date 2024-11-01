Por qué EE.UU. está comprando rompehielos de Finlandia en medio de la disputa sobre Groenlandia

Mientras el presidente Donald Trump insiste en que Estados Unidos necesita apropiarse de Groenlandia, su creciente interés en la región ártica ha llevado a Washington a encargar nuevos rompehielos. Para la construcción de estos buques, capaces de navegar por mares cubiertos de hielo sólido, EE.UU. ha recurrido al experto mundial: Finlandia. En el laboratorio de hielo de Aker Arctic Technology, las temperaturas son bajo cero, mientras una maqueta a escala de un rompehielos navega por un tanque de simulación de 70 metros de largo.