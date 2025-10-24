edición general
EE.UU. despliega su portaaviones más avanzado en el Caribe contra narcolanchas

Estados Unidos intensifica su campaña militar contra el narcotráfico en el Caribe Estados Unidos ha dado un significativo paso adelante en su lucha contra el narcotráfico en América Latina. Este viernes, ha anunciado el envío del portaaviones nuclear más moderno de su flota, el USS Gerald Ford, junto con su grupo de escolta al Caribe.

Comentarios destacados:        
#3 Pivorexico
Querrá decir contra los pescadores .
7 K 108
calde #18 calde
#3 Es que los pescadores de hoy en día, no veas la tecnología que usan...
1 K 22
Antipalancas21 #22 Antipalancas21
#18 Sobre todo cuando las fotos de las dos lanchas destruidas no va nadie en ellas como una foto que pusieron creo ayer.
0 K 20
#1 anamabel
de toda la vida lo mejor para combatir a las narcolanchas es un portaviones. No sé a qué espera España a poner uno en el Guadalquivir
5 K 54
keizal #2 keizal *
#0 Repetir fuentes como estás haciendo, es spam.

Edito: Aquí tienes las normas del sitio, que lo explica:
www.meneame.net/normas-comunidad/#promocion_comercial
2 K 49
Ripio #15 Ripio
#2 Mejor cita a @Eirene
@eunomia
2 K 49
keizal #16 keizal
@Eirene @eunomia Spam reiterado.

#15
0 K 20
yoma #5 yoma
Portaviones contra lanchas. Es como matar hormigas a cañonazos. xD xD xD
2 K 38
Spirito #8 Spirito *
#5 Sería gracioso si no fuera porque son pescadores, trabajadores, buscándose la vida.

Lo que está haciendo EEUU es un crimen. Yo considero que es terrorismo de un Estado a otro.
3 K 40
Machakasaurio #21 Machakasaurio
#5 no, eso sería un destructo, o un crucero.
Un portaaviones es un nivel nuevo...
0 K 7
oceanon3d #6 oceanon3d
La va a liar con Venezuela. Trump necesita una guerra por su baja popularidad.

Y la UE va a mirar para otro lado.
2 K 29
Veelicus #7 Veelicus
Muy confiados deben estar de que los venezolanos no usaran los misiles antibuque rusos, porque arriesgar ese portaaviones es mucho arriesgar
1 K 24
johel #13 johel *
#7 El portaaviones nunca va a estar al alcance. Para los usanos el portaaviones es la plataforma de mando y logistica de una flota, nunca actua de manera independiente ni se expone a riesgos innecesarios.
Lo dice la propia noticia cuando habla del "grupo de ataque". Aqui tienes todo lo que lleva dicho grupo:
www.eldebate.com/internacional/20251024/asi-poder-fuego-grupo-ataque-p
1 K 22
Veelicus #17 Veelicus
#13 Si, pero es un riesgo, estoy seguro que a China no lo acercarian ni locos, con Venezuela lo tienen mas facil, pero no seria la primera vez en una guerra que alguien se equivoca y comente un grave error
0 K 13
capitan__nemo #19 capitan__nemo *
¿El precio de la cocaina se está disparando en eeuu?
Si no se está disparando es que no está haciendo nada.

Es una operacion especial, pero en vez de como rusia contra los nazis ucranianos, van contra los narcos venezolanos o colombianos. O contra las armas de destruccion masiva en irak o las posibles armas nucleares en irak.

Escusas y mentiras para invadir.
0 K 19
tricionide #9 tricionide
son lanchas de pescadores, pero les sirven para engañar al resto de sus aliados
1 K 16
Spirito #10 Spirito
#9 No engañan a nadie de arriba, porque todos saben que lo que está haciendo EEUU va contra del Derecho Internacional.

Pero, claro, EEUU es el matón del grupo...
4 K 46
JackNorte #11 JackNorte *
Que lejos se van pudiendo controlar las drogas en sus propias calles y a las farmaceuticas que crearon la crisis del fentanilo.
Pudiendo destinar a educacion y asistencia social , a recuperacion , pero claro eso seria en otro pais. El pais donde la enfermedad es un negocio muy lucrativo, cuanto mas mejor.
La solucion, matar pescadores desde portaaviones. xD
0 K 12
Catacroc #4 Catacroc
Quieren asegurarse el poder ganarle a alguien. Que los huties les metieron un susto y no quieren jugarsela. www.dw.com/es/hutíes-reivindican-un-ataque-contra-un-portaaviones-eeu
0 K 10
Olepoint #14 Olepoint
Si no hay una guerra, nos la inventamos, que para eso es nuestro mayor negocio, la guerra. EEUU el país de la libertad.... xD xD xD xD xD xD
0 K 7
NoPracticante #12 NoPracticante
Verás como en cuanto les roben el petróleo lleven democracia basada en reglas se olvidan del tema del narco.
0 K 7
#20 Chuache_cientifico
Ya ni armas de destrucción masiva se inventa el imperio asesino.
0 K 7

