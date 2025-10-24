EE.UU. despliega su portaaviones más avanzado en el Caribe contra narcolanchas

Estados Unidos intensifica su campaña militar contra el narcotráfico en el Caribe Estados Unidos ha dado un significativo paso adelante en su lucha contra el narcotráfico en América Latina. Este viernes, ha anunciado el envío del portaaviones nuclear más moderno de su flota, el USS Gerald Ford, junto con su grupo de escolta al Caribe.
| etiquetas: ee.uu , trump , narcotráfico , caribe
Lo que está haciendo EEUU es un crimen. Yo considero que es terrorismo de un Estado a otro.
Un portaaviones es un nivel nuevo...
Y la UE va a mirar para otro lado.
Lo dice la propia noticia cuando habla del "grupo de ataque". Aqui tienes todo lo que lleva dicho grupo:
www.eldebate.com/internacional/20251024/asi-poder-fuego-grupo-ataque-p
Si no se está disparando es que no está haciendo nada.
Es una operacion especial, pero en vez de como rusia contra los nazis ucranianos, van contra los narcos venezolanos o colombianos. O contra las armas de destruccion masiva en irak o las posibles armas nucleares en irak.
Escusas y mentiras para invadir.
Pero, claro, EEUU es el matón del grupo...
Pudiendo destinar a educacion y asistencia social , a recuperacion , pero claro eso seria en otro pais. El pais donde la enfermedad es un negocio muy lucrativo, cuanto mas mejor.
La solucion, matar pescadores desde portaaviones.
roben el petróleolleven democracia basada en reglas se olvidan del tema del narco.