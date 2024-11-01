edición general
EE.UU. declara la guerra digital al coche chino: en un mes empezará el veto tecnológico

La mayor guerra tecnológica del automóvil acaba de cruzar una línea roja: en solo unas semanas, EE.UU. empezará a cerrar su mercado a cualquier coche conectado con software chino o ruso en su interior, obligando a rediseñar desde el “cerebro” electrónico hasta la estrategia global de decenas de fabricantes.

Veelicus #1 Veelicus
Sin embargo en Europa estamos encantados de que todos nuestros datos mas sensibles se guarden en servidores de EEUU...
Es lo diferencia entre el Señor y el Lacayo
rogerius #4 rogerius *
#1 Somos compiyoguis. Más específicamente, compilacayoguis. :troll:
azathothruna #6 azathothruna
#1 @suppiluliuma ni sabe de que lado esta :shit:
suppiluliuma #7 suppiluliuma
#6 ¡Wolfgang! Sé perfectamente de qué lado estoy. El problema es que mi lado está contra el Reich, y no eres capaz de entender eso.
azathothruna #8 azathothruna
#7 Claro, como decian los austriacos :troll:
Tu vision bipolar me recuerda a sheldon
suppiluliuma #9 suppiluliuma *
#8 A ver, Wolfgang, no es bipolaridad. Es decencia. Ya sé que a vosotros, en la escuela de la Colonia de Iquitos, os enseñaron otros valores, como la superioridad racial, el Führerprinzip, el culto a la acción, el rechazo a la modernidad y la lucha permanente. Pero la mayor parte del planeta está en contra de animaladas como esas. Créeme.
azathothruna #10 azathothruna
#9 Dile a China o india.
La primera le da alergia algunas palabras, y la otra no le da alergia en cocinas extremas, pero igual IMPONDRAN sus terminos a tu tribu
#2 guuilesmiz
Que le den a USA mucho por el c***
azathothruna #5 azathothruna
Tiene logica.
Son tan fans de los cowboys, que su guerra civil no sera en jeeps ni de gasolina, sera a caballo :troll: :troll: :troll:
suppiluliuma #3 suppiluliuma *
#_1 Resumen del comentario de @_Veelicus: mi Señor Donald I de Orange, el Pacífico, está haciendo lo correcto.

¡Y tanto Wolfgang como no @NoPracticante están de acuerdo!

Algo me dice que admitir eso no era su intención. :troll:
