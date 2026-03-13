EE.UU. confirma 4 muertos entre los 6 tripulantes del avión cisterna que se estrelló en Irak

Un portavoz del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya afirmó, en declaraciones recogidas por las agencias iraníes Tasnim y Fars, que la nave estadounidense fue «alcanzada por un misil de los grupos de resistencia en el oeste de Irak», lo que provocó su caída.. EEUU sigue intentando localizar a los dos tripulantes desaparecidos...
Si se retiran Irán va a continuar bombardeando hasta que se canse, si realmente quieren parar los bombardeos van a tener que meter tropas en el terrreno, cosa que va ser un Afganistan 2.0 o peor. Si siguen como ahora la guerra no se va a acabar y por lo tanto hundiendo la economía mundial.
Para salir de esta solo le queda ceder a las demandas de Irán cosa que es inacceptable para EEUU e Israel.
El gran lider Donaldo dirá que han ganado la guerra, eliminado toda la armada y fuerza aerea iraní gracias a él, eliminado al malvado ayatollah y a otra cosa mariposa. Y muchos bobos le aplaudirán como siempre
Esta guerra solo ha aumentado los incentivos para que Iran continúe con un programa nuclear militar orientado a la obtención de armas.
Paró a cambio de compromisos de no ser atacado y levantamiento de sanciones. Peor las sanciones y los ataques han vuelto. No va a confiar más en Estados Unidos ni en nadie que le haya apoyado.
Aquí ya mencionan que posiblemente no fue un accidente...
Esto va a hacer pupa en EEUU.