EE.UU. confirma 4 muertos entre los 6 tripulantes del avión cisterna que se estrelló en Irak

Un portavoz del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya afirmó, en declaraciones recogidas por las agencias iraníes Tasnim y Fars, que la nave estadounidense fue «alcanzada por un misil de los grupos de resistencia en el oeste de Irak», lo que provocó su caída.. EEUU sigue intentando localizar a los dos tripulantes desaparecidos...

| etiquetas: iran , usa , trump
karakol
Mira, así el pedófilo anaranjado podrá estrenar una gorra nueva en el funeral y hacer más caja con el merchandising.
Suigetsu
En menudo marrón se ha metido Trump. La tregua no le van a dar ya que se han cargado al lider religioso y con esto no consigues una tregua.
Si se retiran Irán va a continuar bombardeando hasta que se canse, si realmente quieren parar los bombardeos van a tener que meter tropas en el terrreno, cosa que va ser un Afganistan 2.0 o peor. Si siguen como ahora la guerra no se va a acabar y por lo tanto hundiendo la economía mundial.
Para salir de esta solo le queda ceder a las demandas de Irán cosa que es inacceptable para EEUU e Israel.
Tarod
#2 EEUU puede parar cuando quiera. De hecho es lo que probablmente haga pronto viendo que esto no va por buen camino.

El gran lider Donaldo dirá que han ganado la guerra, eliminado toda la armada y fuerza aerea iraní gracias a él, eliminado al malvado ayatollah y a otra cosa mariposa. Y muchos bobos le aplaudirán como siempre
MiguelDeUnamano
#4 Nada le impide a EEUU parar cuando quiera, el caso es que Irán pare también.
#7 Poligrafo
#4 Eso es lo que va a pasar.
Suigetsu
#4 Claro, parar puede hacerlo, echar el piro a su continente e aquí no pasa nada. Pero Irán no va a parar.
#9 PerritaPiloto
#4 Irán no va a parar e Israel tampoco. No sé puede agitar un avispero y confiar en que las avispas no picaran a todos los presentes, aunque quien agitase el avispero ya no esté presente.

Esta guerra solo ha aumentado los incentivos para que Iran continúe con un programa nuclear militar orientado a la obtención de armas.

Paró a cambio de compromisos de no ser atacado y levantamiento de sanciones. Peor las sanciones y los ataques han vuelto. No va a confiar más en Estados Unidos ni en nadie que le haya apoyado.
#6 guuilesmiz
Bravo iraquíes, defendiendo a vuestros hermanos de Irán de la agresión de los genocidas.
Tarod *
Actualizacion de www.meneame.net/story/avion-militar-americano-perdido-iraq-despues-inc

Aquí ya mencionan que posiblemente no fue un accidente...
Esto va a hacer pupa en EEUU.
nemeame
El avión cisterna iba a comprar globos y confetti para celebrar que la guerra ya está ganada
