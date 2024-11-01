edición general
EE.UU. cierra acuerdo petrolero venezolano por US$500 millones; parte de las ganancias se envían a banco catarí [ENG]

La administración Trump completó su primera venta de petróleo venezolano, valorada en 500 millones de dólares, confirmó un funcionario de la administración a The Hill el miércoles. El funcionario también indicó que se esperan ventas adicionales en los próximos días y semanas. Semafor fue el primero en informar sobre el acuerdo, incluyendo que los ingresos provenientes del mismo se mantienen en cuentas bancarias, incluyendo una en Catar, controladas por el gobierno estadounidense.

Veelicus #1 Veelicus
ahora a un robo lo llaman acuerdo petrolero...
3 K 61
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#1 Los ladrones van a Venezuela.
0 K 20
Gry #3 Gry
La noticia está más desarrollada aquí: www.semafor.com/article/01/14/2026/us-gets-first-500-million-venezuela

También es la fuente original, envié el artículo de The Hill porque la confirma y me suena más.
1 K 28
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Porque Qatar mola al igual que Arabia Saudí, no como Irán o Venezuela
0 K 20
azathothruna #4 azathothruna
Si unos centavos no le caen a la oposicion pro gringa, lloraran.
0 K 17
ur_quan_master #8 ur_quan_master
Qatari qué te vi.
A ver quien le echa el guante a esa pasta
0 K 11
Natxelas_V #5 Natxelas_V
Que USA robe el petróleo, mal. Que lo robe Irán, China y Rusia, bien. Porque patatas.
0 K 7
#7 pascuaI
#5 Para ti es justo al revés:

Que Irán, China o Rusia roben el petróleo, mal. Que lo robe USA, bien. Porque patatas.
0 K 7

