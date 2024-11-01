EE.UU. cierra acuerdo petrolero venezolano por US$500 millones; parte de las ganancias se envían a banco catarí [ENG]

La administración Trump completó su primera venta de petróleo venezolano, valorada en 500 millones de dólares, confirmó un funcionario de la administración a The Hill el miércoles. El funcionario también indicó que se esperan ventas adicionales en los próximos días y semanas. Semafor fue el primero en informar sobre el acuerdo, incluyendo que los ingresos provenientes del mismo se mantienen en cuentas bancarias, incluyendo una en Catar, controladas por el gobierno estadounidense.