Una educación religiosa en la niñez predice peor salud mental en la vejez

Una educación religiosa en la niñez predice peor salud mental en la vejez

Un estudio europeo con más de 10.000 personas mayores vincula la educación religiosa infantil con más depresión y peor cálculo numérico, pero con menos limitaciones físicas en tareas cotidianas. Ir a misa de pequeños puede que aumente el riesgo de depresión y demencia más adelante en la vida. Un estudio amplio con personas mayores europeas sugiere que la educación religiosa en la infancia se asocia, en promedio, con una peor salud autoinformada después de los 50 años. La investigación aparece en Social Science & Medicine y analiza no solo......

tronchastiles #1 tronchastiles
Una educación religiosa en la niñez lo que produce es un mayor nivel de ateismo en la vejez :-D
Apotropeo #3 Apotropeo
#1 Doy fé
#2 Klamp
Asustar a los chavales con k hay alguien mirando y juzgando continuamente todas sus acciones por lo k sea no me parece la mejor de las ideas
manzitor #4 manzitor
Y yo atribuyendo la miopía a tocarme...
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#4 A ver si te estás tocando donde no es. xD
manzitor #6 manzitor
#5 Los ojos, ¿no?
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
#6 Del ano, puro castellano
Kyoko #7 Kyoko
El articulo esta lleno de " puede que", "sugiere", "La diferencia media fue modesta", "Pueden intervenir factores no medidos, como el estatus socioeconómico",
En resumen "La infancia religiosa no muestra un único efecto medio, sino una constelación de asociaciones que dependen del contexto personal y social"
No shit Sherlock, que dicen en inglés...
Es como el estudio que sugirió que el contacto con caballos mejoraban la salud de las personas. Lo que sugería mas bien es que un alto estatus socioeconomico mejora la salud de las personas, que son las que se pueden permitir tener caballos...
vicvic #8 vicvic
#7 Total, que aquí muchos se aferran a que coincide con sus prejuicios y por eso dan por cierta totalmente esta noticia y la votan positiva, aunque realmente no diga nada determinante y este llena de "podrías".
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
#8 No como tu, que tienes la verdad clara y votas lo que te parece.
#11 BoosterFelix
Estáis pidiendo que se deje de abusar mental y sexualmente de los niños a través de la religión en un país en el que se defiende abusar económicamente de ellos a través del derecho de hacer nacer a los hijos en la pobreza o la precariedad.
