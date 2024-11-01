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El Eduardo Inda más trumpista alimenta el bulo del fraude electoral acusando a Sánchez de preparar un "gran pucherazo encubierto"

El Eduardo Inda más trumpista alimenta el bulo del fraude electoral acusando a Sánchez de preparar un "gran pucherazo encubierto"

El periodista desliza que los comicios de 2023 pudieron sufrir un amaño electoral, así como que de cara a los próximos se está utilizando la "nacionalización de presuntísimos nietos de exiliados"

| etiquetas: eduardo inda , pucherazo , trump , españa , elecciones , democracia
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16 comentarios
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Comentarios destacados:      
Waves #2 Waves
Ya le estarán saliendo las encuestas internas mal.
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#5 Eukherio
#2 Ya, eso es señal de que ya hubo una que no le dio la mayoría absoluta para PP+Vox y hubo susto.
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mariKarmo #4 mariKarmo
Esta gente ya es completamente irrelevante. Reidle las gracietas y ya está. Dejadlos ahí.
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reithor #3 reithor
A este le dijeron en 1996 "en mierda que algo queda" y ahí sigue, de apnea en su fosa séptica particular.
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A.more #1 A.more
Tonto a las tres. Pero se lo lleva creído. Vergüenza quien le hace caso. Vergüenza de los medios que lo llevan a sus tertulias
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sotillo #13 sotillo
#1 Cada día que pasa se parece más a esos colonos israelíes de Cisjordania
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Dene #7 Dene
Recordemos que ha sido condenado por mentir en sus artículos... credibilidad cero
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Herrerii #10 Herrerii
Isabel Díaz Ayuso manda, los empleados obedecen.
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Brill #14 Brill
Ganándose el sueldo.
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#15 omega7767
#14 sobres, se llaman sobres
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Asimismov #12 Asimismov
Pero, pero si ganó el Pepé, lo dijo Feijóo y Puente se dirigió a Feijóo de ganador a ganador.
xD xD
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Metabarón #6 Metabarón
Se le ve un poco demacrado.
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#11 Otrebla8002
Lo más cachondo de todo es que a este tipo lo llamen periodista.
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D303 #16 D303
Si inda dice que necesitamos respirar es mentira seguro.
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#8 PerritaPiloto
Banquillito, banquillito. Qierellita, querellita.
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#9 CuiProdestHocBellum
Muy mal deben ir las encuestas para que aprieten con lo del pucherazo...

Basura y escoria que trabaja codo con codo con jueces y policias "patrióticos".

¿Nos pasará como a Hungria, o evitaremos la travesia por el desierto y evitaremos perder décadas enfangados en gobiernos de anormales y malvados de la derechusma?
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menéame