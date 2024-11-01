El Eduardo Inda más trumpista alimenta el bulo del fraude electoral acusando a Sánchez de preparar un "gran pucherazo encubierto"

El periodista desliza que los comicios de 2023 pudieron sufrir un amaño electoral, así como que de cara a los próximos se está utilizando la "nacionalización de presuntísimos nietos de exiliados"
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Basura y escoria que trabaja codo con codo con jueces y policias "patrióticos".
¿Nos pasará como a Hungria, o evitaremos la travesia por el desierto y evitaremos perder décadas enfangados en gobiernos de anormales y malvados de la derechusma?