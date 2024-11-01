Eduardo Garrigues, diplomático: "Sin la ayuda de España, la independencia de Estados Unidos hubiera sido imposible"

"Quizá seamos nuestro peor enemigo por no tener el debido conocimiento y orgullo de nuestra historia". Lidera las jornadas de la Casa de América sobre el legado español en Norteamérica en el año que se cumplen 250 años de la independencia de las Trece Colonias y 500 de la Escuela de Salamanca.
| etiquetas: españa , historia , independencia , eeuu
El antiguo presidente de Costa de Marfil, Félix Houphouët-Boigny, pagó de su bolsillo los casi 300 millones de dólares que costó la construcción de la iglesia,[cita requerida] realizada entre 1986 y 1989. La primera piedra fue colocada el 2 de febrero de 1986.[3]