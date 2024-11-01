edición general
Eduardo Garrigues, diplomático: "Sin la ayuda de España, la independencia de Estados Unidos hubiera sido imposible"

"Quizá seamos nuestro peor enemigo por no tener el debido conocimiento y orgullo de nuestra historia". Lidera las jornadas de la Casa de América sobre el legado español en Norteamérica en el año que se cumplen 250 años de la independencia de las Trece Colonias y 500 de la Escuela de Salamanca.

elparches #1 elparches
Yo he estado destinado en África y no he encontrado catedrales, ni hospitales, ni universidades en ningún sitio en el que hubieran estado ingleses y franceses. Cosa que si se ve en América. No es verdad que fuéramos ni fanáticos ni crueles.
Veelicus #3 Veelicus
#1 Es que los ingleses son el Final Boss de los Genocidios, los Españoles tambien hicieron sus atrocidades, pero para llegar al nivel anglo o sionista hay que tener veneno en vez de sangre corriendo por las venas
#6 mstk
#4 Historia

El antiguo presidente de Costa de Marfil, Félix Houphouët-Boigny, pagó de su bolsillo los casi 300 millones de dólares que costó la construcción de la iglesia,[cita requerida] realizada entre 1986 y 1989. La primera piedra fue colocada el 2 de febrero de 1986.[3]
allenharpell #7 allenharpell
#4 Creo que se refiere a edificios construidos durante la época colonial del país, tu enlace hace referencia a un edificio construido en 1986 y Costa de Marfil se independizó de Francia en 1960. Por ejemplo se podría citar la Catedral de Mexico construida en el periodo colonial Español. No dudo que los haya pero, en una vuelta rápida, no he podido encontrar edificios importantes para el uso de la población construidos por ingleses.
PasaPollo #5 PasaPollo
#1 Comparar África con América no tiene demasiado sentido. Si comparamos las colonias africanas españolas con las francesas e inglesas vemos que andan a la par en cuanto a hospitales y universidades.
alfre2 #2 alfre2
:palm:
