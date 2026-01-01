Una edil socialista denuncia por acoso laboral al delegado del Gobierno en Extremadura, presidente de la Gestora del PSOE y amigo personal de Sánchez

«Nunca he tenido miedo a nadie por mucho poder que tuviera y siempre he intentado cuidar de no hacer daño al partido que siento como mío después de militar tantos años en él». Ésta es la reflexión en uno de los perfiles de redes sociales de una concejal socialista en Extremadura que ha denunciado hace unos días a través del canal de comunicación interno de Ferraz la situación de presunto «acoso laboral» que ha sufrido por parte de José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura y presidente de la Comisión Gestora.