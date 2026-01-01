edición general
Una edil socialista denuncia por acoso laboral al delegado del Gobierno en Extremadura, presidente de la Gestora del PSOE y amigo personal de Sánchez

«Nunca he tenido miedo a nadie por mucho poder que tuviera y siempre he intentado cuidar de no hacer daño al partido que siento como mío después de militar tantos años en él». Ésta es la reflexión en uno de los perfiles de redes sociales de una concejal socialista en Extremadura que ha denunciado hace unos días a través del canal de comunicación interno de Ferraz la situación de presunto «acoso laboral» que ha sufrido por parte de José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura y presidente de la Comisión Gestora.

BobbyTables
Van a tener que poner un punto violeta en cada sede del PSOE... :roll:
SeñorPresunciones
¿Quién es? Las noticia no la nombra. Es muy extraño... y lo de que el tipo sea migo del Perro, ¿viene a cuento? Creo que para nada.
Esto es el ejemplo que se debe estudiar en las facultades de periodismo cuando se hable de sensacionalismo. Es una puta mierda de noticia, objetivamente.

Esta otra noticia ( www.hoy.es/extremadura/edil-socialista-denuncia-delegado-gobierno-extr ) , sin ser maravillosa, al menos no sería sensacionalista.
Cehona
¿Y lo denuncia justo ahora?
"Yo no te creo".
eaglesight1
Según la noticia porque ha sido despedida y cree que ha sido por culpa de él. Despido=denuncia para defenderse y provocar despido improcedente o que se echen atrás del despido o no, ya se verá, pero no confundir con acoso sexual.
Lamantua
Los amigos de entre 40-50 de Sanchez siempre fieles. :troll:
El_dinero_no_es_de_nadie
@yoma la noticia está en abierto
¿Porque votas muro de pago?  media
petal
porque es del psoe y fue enchufado en la diputación
yoma
#3 A mi me sale como necesario suscribirse:

no, no tiene nada que ver el contenido de la noticia.
El_dinero_no_es_de_nadie
Empieza el año y cantamos linea.
Seguimos para Bingo.
Spirito
En Génova tendrán que ponerte un cuadro y dedicatoria al "soldado facha" por la gracia de Dios... porque por otra cosa no sé yo. xD
CharlesBrowson
otro dia mas
Nasser
El inmundo ataca de nuevo...
Lamantua
Cuando atacaba a Podemos y a Iglesias desde el psoe y sus acólitos callaban como putas.
