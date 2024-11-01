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"A su edad, si no lo ha aceptado, ya no lo acepta" en Amanece, que no es poco

"A su edad, si no lo ha aceptado, ya no lo acepta" en Amanece, que no es poco  

Escena de Amanece, que no es poco. Sinopsis: La película más de culto de la historia del cine español, y la comedia más surrealista, disparatada, absurda y divertida de nuestro cine. Dirigida por José Luis Cuerda, esta película es una vuelta de tuerca a nuestra idea del mundo rural, repleta de situaciones estrambóticas protagonizadas con un elenco inolvidable: Antonio Resines, José Sazatornil, Luis Ciges, Chus Lampreave, Aurora Bautista…

| etiquetas: amanece que no es poco , coño , el negro , secuencia , película
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13 comentarios
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Comentarios destacados:      
#5 xuanra2002
- Y luego te quejas de que llevas 30 años de catecúmeno. A este paso no vas a entrar nunca en el seno de la Iglesia.
-No es por eso por lo que no entro, madre. No entro porque soy negro
-¡Eres minoría étnica!
-Bueno, minoría étnica y negro como un tizón
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Apotropeo #1 Apotropeo
" Un hombre en la cama...."
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#3 xuanra2002 *
#1 edito para poner el diálogo completo:
- Supongo que me respetarás, ¿eh, Teodoro?.
- ¿Qué guarradas está usted pensando padre?
- ¡Déjate, déjate! Que un hombre en la cama siempre es un hombre en la cama, ¿eh?.
Y en Youtube: youtu.be/v1HYdXNc9II?is=h2Parugb0aypRYFd
9 K 85
#2 dsj
Esa película es un compendio de genialidades....

Te ha crecido un hombre en el bancal...
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xyria #12 xyria
#2 ¡Alcalde, nosotros somos contingentes pero tú eres necesario! (O así).
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Glidingdemon #6 Glidingdemon
Yankees go home, hay meneo calabazas. xD
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Chinchorro #7 Chinchorro
¡Alcalde, todos somos contingentes, pero tú eres necesario!
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el_Tupac #8 el_Tupac *
Siempre he querido plantarme delante de un ayuntamiento y gritar que viva el munícipe por autonomasia...

Y es que la chavala es un pimpollo reventón, y disculpe el lenguaje...
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ruinanamas #9 ruinanamas
Y la oda a la calabaza, toda una genialidad
amanecequenoespoco.es/escenas/oracion-a-la-calabaza/
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kwisatz_haderach #11 kwisatz_haderach *
#9 De esa web, hay que destacar que tienen digitalizado la copia de guion del propio director, escrito a máquina y numerosas anotaciones en lapiz segun adaptaban las escenas (con detalles como voces en OFF que no llegaron al corte final por ejemplo). Yo lo he usado en clase como ejemplo maravilloso, aunque no tenga el "formato" actual de los guiones, presenta lo importante. amanecequenoespoco.es/la-pelicula/guion/
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#4 tk7000 *
Hala, a hacer flashback (pena de meteorólogos belgas).
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#13 usuarioeliminado
Por suerte no es la película más de culto del cine español, pero ni de lejos. Zulueta le da mil vueltas en calidad y como persona a Cuerda.
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#10 Iratxo
A mi me gustó más "Así en el cielo como en la tierra".
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menéame