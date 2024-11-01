"A su edad, si no lo ha aceptado, ya no lo acepta" en Amanece, que no es poco  

Escena de Amanece, que no es poco. Sinopsis: La película más de culto de la historia del cine español, y la comedia más surrealista, disparatada, absurda y divertida de nuestro cine. Dirigida por José Luis Cuerda, esta película es una vuelta de tuerca a nuestra idea del mundo rural, repleta de situaciones estrambóticas protagonizadas con un elenco inolvidable: Antonio Resines, José Sazatornil, Luis Ciges, Chus Lampreave, Aurora Bautista…
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-No es por eso por lo que no entro, madre. No entro porque soy negro
-¡Eres minoría étnica!
-Bueno, minoría étnica y negro como un tizón
- Supongo que me respetarás, ¿eh, Teodoro?.
- ¿Qué guarradas está usted pensando padre?
- ¡Déjate, déjate! Que un hombre en la cama siempre es un hombre en la cama, ¿eh?.
Y en Youtube: youtu.be/v1HYdXNc9II?is=h2Parugb0aypRYFd
Te ha crecido un hombre en el bancal...
Y es que la chavala es un pimpollo reventón, y disculpe el lenguaje...
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