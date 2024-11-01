"A su edad, si no lo ha aceptado, ya no lo acepta" en Amanece, que no es poco  

Escena de Amanece, que no es poco. Sinopsis: La película más de culto de la historia del cine español, y la comedia más surrealista, disparatada, absurda y divertida de nuestro cine. Dirigida por José Luis Cuerda, esta película es una vuelta de tuerca a nuestra idea del mundo rural, repleta de situaciones estrambóticas protagonizadas con un elenco inolvidable: Antonio Resines, José Sazatornil, Luis Ciges, Chus Lampreave, Aurora Bautista…