La edad legal de jubilación subirá a 66 años y 10 meses a partir de 2026

Los españoles que quieran jubilarse a partir del próximo 1 de enero de 2026 con el 100% de la pensión tendrán que tener al menos 66 años y 10 meses cumplidos, en virtud de la reforma de pensiones de 2013, que elevó progresivamente la edad legal de jubilación desde los 65 hasta los 67 años en un horizonte de 15 años. Esta edad de 66 años y 10 meses será la exigida para quienes acrediten menos de 38 años y 3 meses de cotización (en 2025 se exigen 66 años y 8 meses para poder jubilarse con menos de ese periodo cotizado).

Malinois #1 Malinois
Gracias, comegambas
angelitoMagno #6 angelitoMagno
Cada vez nos jubilamos mas tardes y estamos más años jubilados.
#5 Pivorexico
No creo que tarden en subirlo a 70 , en cuanto se largue el perro .
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle *
Tengo cuarenta y pocos... analista programador. Cada vez noto q mi cerebro rinde menos. No me veo haciendo esto a los 70.... miedo.
Torrezzno #3 Torrezzno *
#2 pero eh lo hará la IA por ti y podrás mientras tomarte el vermú.

Ya en serio: eso se entrena. Yo estoy haciendo los programillas de esta web y están muy bien.

codecrafters.io

Sin IA claro
DayOfTheTentacle #8 DayOfTheTentacle
#3 ya veremos en 5 o 10 años que nos queda...
court #9 court *
#3 Las capacidades intelectuales tienen un bajón fuerte a partir de los 40, es como el bajón físico a partir de los 25: si entrenas y te cuidas puedes aguantar bien pero en ningún caso vas a poder competir con alguien que esté su prime.

Un buen programador de más de 50 tiene 0 que hacer contra un buen programador de 35. De 60 ya ni hablamos.
#4 NeuronaSur
Y a partir de ahí es progresivo….
