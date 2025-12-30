La edad legal de jubilación subirá a 66 años y 10 meses a partir de 2026

Los españoles que quieran jubilarse a partir del próximo 1 de enero de 2026 con el 100% de la pensión tendrán que tener al menos 66 años y 10 meses cumplidos, en virtud de la reforma de pensiones de 2013, que elevó progresivamente la edad legal de jubilación desde los 65 hasta los 67 años en un horizonte de 15 años. Esta edad de 66 años y 10 meses será la exigida para quienes acrediten menos de 38 años y 3 meses de cotización (en 2025 se exigen 66 años y 8 meses para poder jubilarse con menos de ese periodo cotizado).