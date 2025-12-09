edición general
Economía para Gen Z | Por qué en otros países ganan el doble por hacer lo mismo que tú

Hoy hablamos de la productividad, eso que determina cuánto vale realmente tu hora de trabajo. ¿Por qué España se queda atrás frente a Alemania o Países Bajos? ¿Qué implica eso para nuestros sueldos y oportunidades?

No se en otros países pero lo que si veo en mi entorno es que como los sueldos no suben la gente cada día hace menos. En teoría trabajamos 8 horas pero curramos 5 o 6 (gracias al teletrabajo) y yo lo prefiero. Tengo tiempo de llevar a mi hijo al cole, sin prisas, tengo tiempo de cocinar y de comer, sin prisas, si tengo que salir a comprar o pasear al perro o ir a buscar al niño pq mi mujer no puede ese dia pues lo hago, sin prisas. Es gloria. Yo hace tiempo que no quiero más sueldo si no más tiempo y ahora lo tengo.
#2 Eso es porque tienes hijo,mujer, cocina,perro...y seguramente un sueldo digno.

A los que no tienen nada de eso les gustaría tener también un sueldo digno con el que conseguir todo lo que tú tienes.
Analizamos por qué España lleva décadas estancada, qué papel juegan las empresas, la educación, la tecnología y hasta la organización del trabajo, y sobre todo qué implicaciones reales tiene para los jóvenes.
Eso se explica fácil:

Salario CEO/salario medio empleado.
-España 130 veces
-Noruega 63 veces.

Lo de la productividad es responsabilidad del empresario o CEO. Que no os tomen el pelo. Lo quieren así.
