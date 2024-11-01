edición general
4 meneos
16 clics

Ecologistas quieren soltar en el Pirineo catalán un felino extinto desde 1930

Una iniciativa de dos asociaciones plantea recuperar el lince boreal, desaparecido hace casi un siglo, mediante un plan piloto en el Parque Natural del Alto Pirineo con ejemplares castrados procedentes de Rumanía. El lince boreal (Lynx lynx) es un felino mayor que el ibérico, con una dieta basada en corzos, ciervos y rebecos. Se extinguió en España pero sobrevivió en amplias zonas de Europa central y escandinava. Su reaparición en Cataluña supondría el retorno de un superdepredador desaparecido hace casi un siglo.

| etiquetas: felino , pirineo , lince boreal , cataluña
3 1 1 K 23 MAmbiente
5 comentarios
3 1 1 K 23 MAmbiente
mariKarmo #3 mariKarmo
Hay mixu extinto, hay meneo.
1 K 27
Apotropeo #5 Apotropeo
Que no se anden con medias tintas y suelten dientes de sable
0 K 7
Lyovin81 #1 Lyovin81 *
Noticia de la típica revista de los escopeteros hijos de puta.

Recuperar especies extintas: mal.
Reventar animales a tiros por diversión: eso bien, guay, todo correcto.

Voto sensacionalista porque no existe el voto "defecación inmunda".
0 K 7
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Pero como van a recuperar especies extintas si son ejemplares castrados.

Ya ni leemos la entradilla
0 K 11
#2 Hervais
Dieta basada en corzos, ciervos, rebecos, senderistas y montañeros!!!
0 K 6

menéame