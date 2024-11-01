Ecologistas quieren soltar en el Pirineo catalán un felino extinto desde 1930

Una iniciativa de dos asociaciones plantea recuperar el lince boreal, desaparecido hace casi un siglo, mediante un plan piloto en el Parque Natural del Alto Pirineo con ejemplares castrados procedentes de Rumanía. El lince boreal (Lynx lynx) es un felino mayor que el ibérico, con una dieta basada en corzos, ciervos y rebecos. Se extinguió en España pero sobrevivió en amplias zonas de Europa central y escandinava. Su reaparición en Cataluña supondría el retorno de un superdepredador desaparecido hace casi un siglo.