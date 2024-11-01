La dura vida del autónomo: pensiones un 39% más bajas que los asalariados, menos ingresos y 7 horas más de trabajo semanal

La propuesta de subida de cotizaciones a los autónomos planteada por Seguridad Social el pasado lunes ha puesto en el foco a uno de los colectivos de trabajadores más precarios de la economía nacional. Los ingresos precarios del colectivo, sus condiciones laborales con jornadas largas o las dificultades para cogerse la baja se suman a una protección social que es también escasea.
Esta es la derecha española: Sorbiendo y soplando a la vez.
#2 Luego decimos de la derecha y sus invents sobre las paguitas de los inmigrantes, pero aquí se dice lo mismo
#3 Correcto, argumentar que "se cobra poca pensión" es absurdo porque así mismo no se paga para cobrar buena pensión. No se puede estar en misa y repicando. No se puede sorber y soplar como dicen arriba. Pero bueno, hacer foco en esta "queja" e ignorar el resto tampoco hacen bien a nadie.
¿En España hay algún autónomo que pague algo más que el mínimo minimorum?
Pagan el mínimo y reciben el mínimo, pueden pagar más y recibir más, es voluntario, y sin embargo reciben el mínimo por qué pagan el mínimo.
Es una treta este tipo de argumentarios por parte de la derecha.
Si es voluntario, excepto pagar el mínimo, pagarán el mínimo, recibirán el mínimo y diran que cobran menos (cobran lo que aportan)
Si les obligas a más para luego recibir más, se quejarán de que pagan mucho, aún que luego reciban más.
Nunca habrá una salida buena
Los autonomos cobran pension segun lo cotizado, igual que el resto