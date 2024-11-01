La dura vida del autónomo: pensiones un 39% más bajas que los asalariados, menos ingresos y 7 horas más de trabajo semanal

La propuesta de subida de cotizaciones a los autónomos planteada por Seguridad Social el pasado lunes ha puesto en el foco a uno de los colectivos de trabajadores más precarios de la economía nacional. Los ingresos precarios del colectivo, sus condiciones laborales con jornadas largas o las dificultades para cogerse la baja se suman a una protección social que es también escasea.