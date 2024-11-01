Un dron ucraniano impacta una central eléctrica en Estonia, otro se estrella en Letonia

Un dron ucraniano que tenía como objetivo Rusia chocó contra la chimenea de una central eléctrica en Estonia, y otro se estrelló en Letonia, sin causar víctimas, informaron el miércoles las autoridades locales.
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Vaya nos están empobreciendo a todos y los cristianos y españoles no están reaccionando por primera vez en la historira de la humanidad ante este ataque
Impresionante no como funciona la red de epstein
Y a su vez obligan a los gobiernos a bajar impuestos para contener el shock, y el 5 o 6 de abril terminará la guerra creo yo. Y así ellos los sionistas sacan… » ver todo el comentario
«Ese dron no iba contra nosotros», declaró el primer ministro estonio, [..]
Su homóloga letona, Evika Silina, pidió responder a ese tipo de incidentes «con comprensión» a Ucrania, «que se defiende» contra los bombardeos de Rusia.
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