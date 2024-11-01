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Un dron ucraniano impacta una central eléctrica en Estonia, otro se estrella en Letonia

Un dron ucraniano impacta una central eléctrica en Estonia, otro se estrella en Letonia

Un dron ucraniano que tenía como objetivo Rusia chocó contra la chimenea de una central eléctrica en Estonia, y otro se estrelló en Letonia, sin causar víctimas, informaron el miércoles las autoridades locales.

| etiquetas: ataque , energia , shock , guerra , petroleo
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16 comentarios
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Comentarios destacados:    
wata #2 wata
Supongo que ahora Letonia pedirá que la OTAN ataque Ucrania.
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suppiluliuma #13 suppiluliuma
#2 No. Porque no fue un ataque. A diferencia de, por ejemplo, la batalla de Mazalquivir. Pero, bueno, imagino que tú eres de los que cree que el de Gaulle debería haberse unido a los nazis en contra de los británicos, ¿no? :troll:
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millanin #7 millanin
Por lo menos esta vez no han acusado a Rusia como estos días de atrás.
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josde #12 josde
#7 Según pone en la noticia: Ambos drones provenían del espacio aéreo ruso, según Estonia y Letonia. :-D
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NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue
En Portugal suben los precios de las casas, en Grecia las acaparan e igual suben precios, en Chipre también, en Argentina acaparan la patagonia, en Lituania y Estonia bombardean la energía, en Rusia bombardean refinerías subiendo precios. En España son fondos como cerberus que son el partido republicano estadounidense dominado por sionistas o BlackRock

Vaya nos están empobreciendo a todos y los cristianos y españoles no están reaccionando por primera vez en la historira de la humanidad ante este ataque

Impresionante no como funciona la red de epstein
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NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue *
Así que en medio de una crisis energética mundial por la guerra de los sionistas, este sionista ucraniano también bombardea la refinería rusa, centrales eléctricas... claro así obligan a consumo de fósiles que venden los sionistas. ( www.meneame.net/m/Artículos/guerra-israel-contra-iran-ataca-todos-ser )

Y a su vez obligan a los gobiernos a bajar impuestos para contener el shock, y el 5 o 6 de abril terminará la guerra creo yo. Y así ellos los sionistas sacan…   » ver todo el comentario
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Gry #5 Gry *
Circulen, aquí no ha pasado nada.

«Ese dron no iba contra nosotros», declaró el primer ministro estonio, [..]

Su homóloga letona, Evika Silina, pidió responder a ese tipo de incidentes «con comprensión» a Ucrania, «que se defiende» contra los bombardeos de Rusia.
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#8 bibubibu *
#5 Se llama síndrome de Estocolmo. Les joden y encima le dan el perdón por ello.
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suppiluliuma #14 suppiluliuma
#5 Exacto, me recuerda a ese traidor de de Gaulle, que, incluso tras la muerte de 1300 marineros franceses a manos británicas en la batalla de Mazalquivir, decidió mantener su alianza con Gran Bretaña. ¡Qué vergüenza! :troll:
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Gry #11 Gry *
#10 ¿Que fue de todos los drones rusos que sobrevolaban aeropuertos en la UE el año pasado? ?(
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#16 Tunguska08Chelyabinsk13
#11 Ni idea, quizás había que aprobar algún envío mil millonario a Ucrania, y había que apuntalar a la opinión pública... o para aceptar lo del 5% para la OTAN.
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ur_quan_master #6 ur_quan_master
¿ Como saben el destino que tenía el dron?
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#10 Tunguska08Chelyabinsk13
#6 Lo raro es que no lo hayan vendido como un ataque ruso.
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Aokromes #4 Aokromes
a mi que me expliquen como 2 drones con destino a san petersburgo, que salen de ucrania, acaban en letonia y estonia (y aunque la noticia no lo dice, tambien un tercero en lituania)
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suppiluliuma #15 suppiluliuma
#9 O como los acorazados británicos que acabaron en Mazalquivir. :troll:
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menéame