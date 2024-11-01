Dron ucraniano golpea edificio en Rusia en medio de tensiones y negociaciones de alto el fuego  

Un dron ucraniano impactó un edificio residencial cerca de Kazán, en Rusia, hiriendo a varios civiles pese al anuncio previo de un alto el fuego unilateral de Kiev para el 5 y 6 de mayo. Moscú prevé su propia tregua los días 8 y 9 para conmemorar la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial, mientras muchos habitantes temen nuevos ataques y dudan de la preparación de sus fuerzas armadas. Al mismo tiempo, Ucrania sigue bajo intensos bombardeos rusos en Zaporiyia, Kramatorsk y Chernihiv, y Volodímir Zelenski ha criticado a Rusia...
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Y eso que si ves el vídeo tiene una pinta bastante coherente con ser un fallo del motor , pero el mensaje de los OTANazis no deja lugar a duda, solo vale su mensaje.
Por otro lado, la entradilla tiene una imprecisión, el alto el fuego es para la noche del 5 al 6 de mayo, por lo que el 5 no había comenzado aún.
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Cinco personas han fallecido en un ataque con dron ucraniano en Crimea, controlada por Rusia, anunció el miércoles el jefe de las autoridades locales, Sergei Aksyonov. El ataque impactó la ciudad de Djankoi el martes por la tarde, dijo la fuente, poco antes de que entrara en vigor un alto el fuego unilateral decretado por Kiev.
"Cinq morts dans une attaque ukrainienne en Crimée juste avant la trêve
Cinq personnes… » ver todo el comentario