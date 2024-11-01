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Dron ucraniano golpea edificio en Rusia en medio de tensiones y negociaciones de alto el fuego  

Un dron ucraniano impactó un edificio residencial cerca de Kazán, en Rusia, hiriendo a varios civiles pese al anuncio previo de un alto el fuego unilateral de Kiev para el 5 y 6 de mayo. Moscú prevé su propia tregua los días 8 y 9 para conmemorar la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial, mientras muchos habitantes temen nuevos ataques y dudan de la preparación de sus fuerzas armadas. Al mismo tiempo, Ucrania sigue bajo intensos bombardeos rusos en Zaporiyia, Kramatorsk y Chernihiv, y Volodímir Zelenski ha criticado a Rusia...

| etiquetas: dron , ucrania , rusia , guerra
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10 comentarios
5 0 5 K 23 actualidad
Comentarios destacados:    
HeilHynkel #6 HeilHynkel
Negacionismo OTANazi a base de negativos.

Y eso que si ves el vídeo tiene una pinta bastante coherente con ser un fallo del motor , pero el mensaje de los OTANazis no deja lugar a duda, solo vale su mensaje.
2 K 52
Pertinax #2 Pertinax *
No busquéis pruebas concluyentes de ese ataque. No hay. Me pregunto qué es lo que hace que alguien enfoque con un móvil a un edificio antes de que ningún dron que apesta a IA impacte sobre él, y que deje de grabar tras la supuesta colisión.
5 K 49
Duke00 #3 Duke00 *
#2 A ver, tampoco creo que haga falta tapar las cagadas de los ucranianos cuando las cometen pensando que no ocurren. Otra cosa es el hipócrita de #0 que tras decenas de veces que los rusos han atacado edificios de viviendas civiles, ha mirado para otro lado.

Por otro lado, la entradilla tiene una imprecisión, el alto el fuego es para la noche del 5 al 6 de mayo, por lo que el 5 no había comenzado aún.
3 K 41
Pertinax #4 Pertinax
#3 No digo que no, pero tanto el vídeo, como la fuente, como la narrativa de este envío son más dudosos que mi heterosexualidad.
2 K 17
aPedirAlMetro #10 aPedirAlMetro *
#4 En que se basa tu voto de SPAM exactamente ? #0 no tiene mas envios de France24 (que es la fuente)

"se sancionará a quien emita un voto “spam” a los envíos de usuarios que cuenten con un karma de 7 o mayor, siempre que sus 5 envíos anteriores provengan de fuentes distintas a la del envío denunciado."2025
www.meneame.net/normas-comunidad/

@admin @Eirene  media
0 K 12
Mltfrtk #5 Mltfrtk
#2 Claro, France 24 se lo ha inventado porque lo dice un ultraderechista de Menéame.
3 K 56
cocolisto #8 cocolisto
"Cinco muertos en ataque ucraniano en Crimea justo antes de la tregua
Cinco personas han fallecido en un ataque con dron ucraniano en Crimea, controlada por Rusia, anunció el miércoles el jefe de las autoridades locales, Sergei Aksyonov. El ataque impactó la ciudad de Djankoi el martes por la tarde, dijo la fuente, poco antes de que entrara en vigor un alto el fuego unilateral decretado por Kiev.

"Cinq morts dans une attaque ukrainienne en Crimée juste avant la trêve
Cinq personnes…   » ver todo el comentario
1 K 32
ElBeaver #1 ElBeaver
falsa bandera
4 K 27
cosmonauta #7 cosmonauta
¿Un dron? ¿Y como saben que es un dron? ¿Y hacia donde avanzaba, hacia atrás o hacia adelante? ¿Y caso de ser así, podramos dilucidar si avanzaba o retrocedía?
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SeñorPresunciones #9 SeñorPresunciones
#7 Calla, que yo de primeras he leído "Don Ucraniano golpea edifico en Rusia..." .
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menéame