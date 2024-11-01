Dron ucraniano golpea edificio en Rusia en medio de tensiones y negociaciones de alto el fuego  

Un dron ucraniano impactó un edificio residencial cerca de Kazán, en Rusia, hiriendo a varios civiles pese al anuncio previo de un alto el fuego unilateral de Kiev para el 5 y 6 de mayo. Moscú prevé su propia tregua los días 8 y 9 para conmemorar la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial, mientras muchos habitantes temen nuevos ataques y dudan de la preparación de sus fuerzas armadas. Al mismo tiempo, Ucrania sigue bajo intensos bombardeos rusos en Zaporiyia, Kramatorsk y Chernihiv, y Volodímir Zelenski ha criticado a Rusia...