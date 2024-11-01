DroidUp presenta a Moya, el primer robot biomimético con IA que simula a un ser humano con expresiones, contacto visual y microexpresiones  

China ha creado el primer robot "biomimético" con IA que simula a los humanos al tener la misma temperatura y hasta contacto visual. La propuesta de DroidUp se siente distinta al resto de robots humanoides, pues aquí tenemos un robot biomimético con IA que puede realizar expresiones humanas, camina como una persona y hasta establece contacto visual con los humanos. DroidUp menciona que este robot biomimético con IA se llama Moya y se puede personalizar gracias a que se basa en una plataforma biónica modular.
