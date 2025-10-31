Dos periodistas más de À Punt se acogen a la cláusula de conciencia para desvincularse de la cadena

Dos periodistas de À Punt dejarán la radiotelevisión pública valenciana tras acogerse a la cláusula de conciencia. Acogerse a la cláusula de conciencia implica motivar la salida laboral apelando a una incompatibilidad entre la línea editorial del medio de comunicación y quien ha de llevar a cabo las informaciones. En este sentido, las dos periodistas de Alicante de las que este periódico ha tenido conocimiento este viernes se suman a otros dos casos anteriores que se acogieron a este derecho entre este verano y octubre, tras los cambios que...