Dos periodistas más de À Punt se acogen a la cláusula de conciencia para desvincularse de la cadena

Dos periodistas de À Punt dejarán la radiotelevisión pública valenciana tras acogerse a la cláusula de conciencia. Acogerse a la cláusula de conciencia implica motivar la salida laboral apelando a una incompatibilidad entre la línea editorial del medio de comunicación y quien ha de llevar a cabo las informaciones. En este sentido, las dos periodistas de Alicante de las que este periódico ha tenido conocimiento este viernes se suman a otros dos casos anteriores que se acogieron a este derecho entre este verano y octubre, tras los cambios que...

#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Vamos, ni que estuvieran encadenados a trabajar de por vida.
Te puedes ir de la empresa donde trabajas cuando quieras, no necesitas recurrir a ninguna cláusula.
Cehona #2 Cehona
#1 En efecto, tampoco existe cláusula de confidencialidad y pueden denunciar la manipulación mediática. Como poner toros el día que se manifiestan los ciudadanos que les pagan su sueldo.
Andreham #4 Andreham
#1 Ya, querido pepero, pero es que lo hacen así porque son periodistas, algo que entiendo que para ti es una palabra que no significa nada ya que devoras con gusto y gana la detritus que te vomitan los envenenadores profesionales (aunque alguno no tenga ni la carrera) de los medios de derechas.

Y los periodistas tienen una cosita que se llama "código deontológico", que nuevamente a ti te tiene que sonar a una chorrada porque va en contra de usar todos los medios posibles para…   » ver todo el comentario
#5 Ovidio
#1 Lo hacen así para conservar ciertos privilegios que si abandonas tu trabajo o te coges una excedencia no tienes
Fotoperfecta #7 Fotoperfecta
#5 Derechos....se dice derechos, no privilegios.

Por cierto...están convirtiendo a À Punt en el antiguo Canal 9. Recuerdo como mientras estaba esa bazofia de cadena intoxicaba todos los días y conseguía que el PP retuviera la Comunidad Valenciana. Curiosamente cuando desapareció Canal 9 y dejó de hacer telediarios de parte, exagerando las críticas al PSPV y minimizando la corrupción del PP, volvió a ganar el partido socialista.
Ahora, visto que volvieron a ganar las elecciones, pretenden mantener la comunidad a base de seguir la línea que marcó en su tiempo Canal 9. Todo el día mintiendo al espectador y haciendo de portavoz del PP.
oceanon3d #6 oceanon3d
#1 De todas las conclusiones que puedes sacar de esta noticia te quedas con lo que te quedas ... y no es que las ramas te tapen el bosque sino que tus intereses ideológicos lo tapan todo.
XtrMnIO #3 XtrMnIO
Es normal en los medios secuestrados por la derecha, los periodistas se van, y quedan los payasos.
alcama #8 alcama
Pero si te puedes ir de una empresa siempre que quieras, jajajaja
Vaya flipados
