Dos periodistas más de À Punt se acogen a la cláusula de conciencia para desvincularse de la cadena

Dos periodistas de À Punt dejarán la radiotelevisión pública valenciana tras acogerse a la cláusula de conciencia. Acogerse a la cláusula de conciencia implica motivar la salida laboral apelando a una incompatibilidad entre la línea editorial del medio de comunicación y quien ha de llevar a cabo las informaciones. En este sentido, las dos periodistas de Alicante de las que este periódico ha tenido conocimiento este viernes se suman a otros dos casos anteriores que se acogieron a este derecho entre este verano y octubre, tras los cambios que...
Te puedes ir de la empresa donde trabajas cuando quieras, no necesitas recurrir a ninguna cláusula.
Y los periodistas tienen una cosita que se llama "código deontológico", que nuevamente a ti te tiene que sonar a una chorrada porque va en contra de usar todos los medios posibles para… » ver todo el comentario
Por cierto...están convirtiendo a À Punt en el antiguo Canal 9. Recuerdo como mientras estaba esa bazofia de cadena intoxicaba todos los días y conseguía que el PP retuviera la Comunidad Valenciana. Curiosamente cuando desapareció Canal 9 y dejó de hacer telediarios de parte, exagerando las críticas al PSPV y minimizando la corrupción del PP, volvió a ganar el partido socialista.
Ahora, visto que volvieron a ganar las elecciones, pretenden mantener la comunidad a base de seguir la línea que marcó en su tiempo Canal 9. Todo el día mintiendo al espectador y haciendo de portavoz del PP.
