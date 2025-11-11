Dos periodistas confirman al juez que Leire Díez exhibió en la redacción un vídeo sexual del fiscal Grinda

Jorge Calabrés y Arturo Criado han confirmado en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid que la fontanera del PSOE acudió a su redacción el 24 de septiembre de 2024. Allí, mostró el vídeo del fiscal anticorrupción Grinda, en presencia del director Pedro J. Ramírez. Así lo han narrado los dos periodistas ante el juez. El fiscal Grinda, de quien Leire Díez exhibió el vídeo sexual , ha sido atacado tanto por dirigentes del PSOE como de Junts, socio parlamentario del anterior.
⦁ El audio de la reunión entre Leire Díez y el fiscal Stampa: "El presidente dice que hay que acabar con esta mierda"
⦁ Los dos fiscales ratifican el presunto soborno de Leire Díez y que les dijo que Sánchez quería "limpiar sin límites" … » ver todo el comentario
Leire Díez h sido grabada por un fiscal al que intentaba "comprar".
Igual es una flipada, pero una flipada enchufada en empresas públicas y que tras salir el escándalo quedó con Santos Cerdan para darle un pendrive: www.huffingtonpost.es/politica/el-psoe-enviara-fiscalia-pendrive-leire