Dos periodistas confirman al juez que Leire Díez exhibió en la redacción un vídeo sexual del fiscal Grinda

Jorge Calabrés y Arturo Criado han confirmado en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid que la fontanera del PSOE acudió a su redacción el 24 de septiembre de 2024. Allí, mostró el vídeo del fiscal anticorrupción Grinda, en presencia del director Pedro J. Ramírez. Así lo han narrado los dos periodistas ante el juez. El fiscal Grinda, de quien Leire Díez exhibió el vídeo sexual , ha sido atacado tanto por dirigentes del PSOE como de Junts, socio parlamentario del anterior.

#5 poxemita
Va a enseñarle videos sexuales a Pedro J, que crack la tía.
6
Alegremensajero #7 Alegremensajero
"la fontanera del PSOE acudió a la redacción a su redacción ". Nivelazo del periódico de Pedro J.
2
#2 Leon_Bocanegra
No se puede leer .
1
#3 PerritaPiloto
Se supone que tenía que apagar fuegos, no encenderlos. No sé qué pretendía enseñando videos sexuales de un fiscal, además de buscarse la ruina.
1
meroespectador #4 meroespectador *
No me creo nada que venga de los que dieron pábulo a las cloacas, no tiene sentido lo que dicen, si quisieran pasar eso a la prensa se envía de forma anónima y punto. Luego no se lo pasarían a ellos sino a ElDiario.es o a ElPlural.com.
1
#6 poxemita
#4 pues nada a esperar a que salga en el NO-DO.
0
meroespectador #8 meroespectador *
#6 Es que es básicamente acusar a alguien sin pruebas, que dijo que mostró, por órdenes de un tercero, otra pantomima.
1
#9 poxemita
#8 entonces ¿creemos a los periodistas? ¿O solo a los periodistas que nos molan?

Leire Díez h sido grabada por un fiscal al que intentaba "comprar".
Igual es una flipada, pero una flipada enchufada en empresas públicas y que tras salir el escándalo quedó con Santos Cerdan para darle un pendrive: www.huffingtonpost.es/politica/el-psoe-enviara-fiscalia-pendrive-leire


