El audio de la reunión entre Leire Díez y el fiscal Stampa: "El presidente dice que hay que acabar con esta mierda"

En el encuentro, le pidieron información sensible de la Fiscalía Anticorrupción y le dijeron que actuaban en nombre del que fuera número tres de los socialistas Santos Cerdán e incluso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Hay una instrucción del presidente de este país, que lo que dice es: con esta mierda hay que acabar", explicó Dolset, "por eso está Leire aquí".

Carnedegato #5 Carnedegato
#4 Llamar a las cosas por su nombre? No, mejor no, que hay que acabar con el fascismoooooooooo.

Por favor, un poco de dignidad.
Carnedegato #3 Carnedegato
Y luego te dicen que lo de la PSOE no es una organización mafiosa, sino “un partido democrático”. Si un fiscal se niega a comulgar con el relato, lo presionan; si un juez investiga, lo apartan; y si un periodista lo publica, lo compran con publicidad institucional. Esto no es política: es The Sopranos con subvenciones europeas.
denocinha #4 denocinha
#3 Por favor, no le demos alas a la extrema derecha
denocinha #9 denocinha
#8 Pero está luchando contra Trump y por la convivencia en Catalunya
#1 guillersk
Seguro que es bulo :troll:
denocinha #2 denocinha
#1 O IA
alcama #6 alcama
PSOE=MAFIA

Solo por estos audios , Sanchez debería estar en la puta calle e imputado
denocinha #7 denocinha
#6 Y dejarnos en manos de Abascal y Hitler?
alcama #8 alcama
#7 Ya estámos en manos de Hitler
