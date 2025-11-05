edición general
Los dos fiscales ratifican el presunto soborno de Leire Díez y que les dijo que Sánchez quería "limpiar sin límites"

Los dos fiscales que denunciaron un presunto intento de soborno por parte de la exmilitante socialista Leire Díez han ratificado sus acusaciones ante el juez del caso. En concreto, Ignacio Stampa ha asegurado que tanto Díez como el empresario Javier Pérez Dolset le dieron a entender que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, les había ordenado "limpiar sin límites". Por su parte, el fiscal José Grinda ha declarado que otro investigado le dijo que Leire tenía peso en el PSOE.

Torrezzno #8 Torrezzno
#6 bueno, eso es parte de la idiosincrasia del meneante. Primero se mira el medio, luego quien lo ha dicho, luego si eso se comenta. Leer y contrastar para otro dia
3 K 62
Torrezzno #1 Torrezzno *
Si sale en RTVE es que es cierto :roll:

Sinceramente un político haciendo tejemanejes no es ni noticia. Pedro no es mas que otra rueda del engranaje, una muy resistente
2 K 47
#6 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Pues ayer la tumbaron porque no era de un medio "amigo", como si lo declarado por los fiscales no fuera cierto
www.meneame.net/m/actualidad/fiscal-stampa-declara-juez-leire-diez-dij
0 K 20
#5 poxemita
Era una periodista de investigación flipada que no tiene nada que ver con el PSOE, que trabajara en Correos o en la Empresa Nacional del Uranio es por méritos propios, porque esta no está buena como las de Abalos.
1 K 32
denocinha #10 denocinha
#5 "No todas sirven para follar".

Algunas servirán para otras cosas.
0 K 12
Andreham #3 Andreham
Como dicen, si hasta RTVE se "atreve" a decirlo es porque algo habrá.

En esto debería de estar Peinado y compañía enzarzados pero si no lo hacen será por algo.
1 K 28
StuartMcNight #4 StuartMcNight
#3 Son declaraciones públicas de los fiscales en el juicio. Lo que dice la noticia es literalmente lo que ellos han dicho delante de un juez.
3 K 51
Barney_77 #7 Barney_77
#4 Entonces han mentido? Tienen menos veracidad estos fiscales que los periodistas y miembros del PSOE que dicen que ya sabian todo de los correos del Fiscal General?
0 K 13
#2 VFR
Viva PS
0 K 7
alcama #9 alcama
PSOE=MAFIA
0 K 6

