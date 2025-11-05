Los dos fiscales ratifican el presunto soborno de Leire Díez y que les dijo que Sánchez quería "limpiar sin límites"

Los dos fiscales que denunciaron un presunto intento de soborno por parte de la exmilitante socialista Leire Díez han ratificado sus acusaciones ante el juez del caso. En concreto, Ignacio Stampa ha asegurado que tanto Díez como el empresario Javier Pérez Dolset le dieron a entender que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, les había ordenado "limpiar sin límites". Por su parte, el fiscal José Grinda ha declarado que otro investigado le dijo que Leire tenía peso en el PSOE.