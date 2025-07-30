Dos nuevas semanas retribuidas por cuidado de hijos menores de 8 años

Los permisos de nacimiento se ampliaron de 16 a 19 semanas para los hijos nacidos desde el 31/7/25, pudiendo disfrutarse las 2 últimas hasta que el niño tenga 8 años. Como por algún lado hay que cortar, los padres de los niños nacidos hasta el 30/7/25 seguían teniendo el permiso anterior de 16 semanas. Es lo que tiene la fecha de entrada en vigor de una norma. Hay un pequeño régimen retroactivo, que consiste en que los padres de los niños nacidos entre el 2/8/24 y el 30/7/25, ambos inclusive, podrán disfrutar de esas 2 semanas adicionales,